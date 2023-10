ADAC Racing Weekend: decisioni al Nürburgring

L'ultimo ADAC Racing Weekend del 2023 si è svolto con il tempo variabile dell'Eifel lo scorso fine settimana. Nella GTC Race, i vincitori sono stati Julian Hanses/Finn Zulauf (Audi R8 LMS GT3) nella GT60 powered by Pirelli e Hanses e Markus Winkelhock (Audi R8 LMS GT3) nelle due GT Sprint. Stefan Wieninger (Audi R8 LMS Evo) ha vinto entrambi i round dello Special Touring Car Trophy (STT), mentre Anton Werner (Audi 200 quattro M86) ha festeggiato un doppio successo nel Touring Car Legends e Peter Mücke (Ford Turbo Capri Gr. 5) è stato imbattibile nel Touring Car Classic. Con Mattis Pluschkell e Leon Arndt ci sono stati due vincitori nell'ADAC Touring Car Junior Cup, in cui tutti i partecipanti guidano una VW up! GTI identica. Markus Pommer/Gary Hauser (Duqueine D08) e Oscar Tunjo/Julien Apothéloz (Duqueine D08) hanno trionfato anche nella Prototype Cup Germany sul circuito GP del Nürburgring, Mario Meister (Porsche 911 (991) GT3 Cup) e Thomas Lindemann (Porsche 997 GT3 R) nel Porsche Club Historic Challenge (PCHC), Wim Kuijl (Ford Capri 3100 RS) nella Belcar Historic Cup e Manfred Knye (AWE-Melkus RS1000) nella VFV GLPpro.

Julian Hanses ha vinto il titolo nella GT60 powered by Pirelli ed è anche il nuovo campione nella GT Sprint. Nella gara Endurance GT60 powered by Pirelli, lui e il suo compagno di squadra Finn Zulauf hanno beneficiato dei cinque secondi di penalità inflitti a Christer Jöns/Luca Arnold (Mercedes-AMG GT3) per l'uscita non sicura dalla corsia dei box, che li ha messi dietro Hanses/Zulauf. Marcel Marchewicz e Moritz Wiskirchen (entrambi Mercedes-AMG GT3) sono stati soddisfatti del terzo posto in una gara in cui la pioggia ha aumentato la tensione a 20 minuti dalla fine. I piloti Audi hanno prevalso anche in entrambi gli sprint GT: Hanses ha vinto il primo sprint su pista asciutta davanti a Wiskirchen e Arnold, mentre nella seconda manche di 30 minuti, disputata su pista bagnata, Markus Winkelhock ha vinto davanti a Zulauf e Kenneth Heyer (Mercedes-AMG GT3).

Stefan Wieninger ha festeggiato un netto trionfo nella prima manche della STT. Uwe Lauer/Francesco Lopez (Ferrari 488 GT3) hanno dovuto lottare molto di più per il loro secondo posto. Il terzo posto è andato a Henk Thuis (Pumasx RT) dopo un duello con Jürgen Bender (Chevrolet Corvette C7 GT3), mentre Bender si è cappottato all'ultimo giro senza alcun impatto esterno. È rimasto illeso. Nella seconda gara Wieninger ha dominato ancora una volta e anche il secondo e il terzo posto sono rimasti invariati con Lauer/Lopez e Thuis. Il titolo STT 2023 è andato quindi al duo Lauer/Lopez.

Anton Werner ha deciso il primo round delle Touring Car Legends a suo favore. Dietro di lui, Altfrid Heger (Audi V8 DTM) ha girato intorno al Nürburgring fino a quando non ha potuto evitare una collisione con Michael Decker (Mercedes 190 E 2.5-16 Evo I), che ha dovuto essere doppiato, perché quest'ultimo è andato in testacoda proprio davanti all'uomo di Essen. Klaus Ludwig (Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II) ha così ereditato il secondo posto davanti a Tor Magne Tjemsland (BMW M3 E30). Nella seconda manche, Werner ha lottato a lungo con Ludwig (Mercedes-AMG Classe C DTM) per la testa della corsa e alla fine ha festeggiato una chiara vittoria davanti a Tjemsland e Tim Kuijl (BMW 325i E36), mentre Ludwig si è ritirato all'ultimo giro. Yannik Dinger (BMW 328i E36) ha potuto festeggiare la vittoria del titolo.

Nella categoria Classic Touring Car, Peter Mücke e la sua Ford Turbo Capri Gr. 5 non hanno avuto alcuna possibilità di vincere: "La Capri è del 1980, è in condizioni originali e trovo sempre notevole quali grandi auto siano state costruite all'epoca. È molto divertente, ti mette alla prova fisicamente e nella guida, ma allo stesso tempo è controllabile. È la mia auto da corsa preferita in assoluto", afferma Mücke. Mücke Motorsport ha impiegato dieci anni per restaurare l'auto da corsa ("È successo parallelamente all'attività quotidiana"), che eroga circa 530 CV da 1,74 litri di cilindrata e pesa 890 chilogrammi. Con questa vettura da corsa, il berlinese ha preso il comando fin dall'inizio nella prima manche e ha vinto nettamente davanti a Max Friedhoff (Porsche 997 GT3 Cup) e Altfrid Heger (Porsche 911 GT3 Cup). Nella seconda manche, il 76enne ha inizialmente lottato con Anton Werner (Audi 200 quattro M86) per il comando, ma poi anche questa gara è andata secondo i suoi desideri. Friedhoff e il nuovo campione Heger hanno tagliato il traguardo dietro a Mücke in seconda e terza posizione.

Nella ADAC Touring Car Junior Cup, Pluschkell ha ottenuto una vittoria in partenza e in arrivo sabato, mentre Arndt è scivolato all'ultimo posto dopo un testacoda. Successivamente, ha mostrato una corsa per recuperare, che lo ha portato al terzo posto dietro Pluschkell e Max Schlichenmeier. Un giorno dopo, Arndt ha preso il comando fin dalla partenza; Pluschkell, nel frattempo, è rimasto bloccato in terza posizione dietro a Linus Hahne. Alla fine ha tagliato il traguardo in seconda posizione davanti a Julian Konrad, ma la vittoria è stata sufficiente per incoronare Arndt nuovo campione dell'ADAC Touring Car Junior Cup.

Anche la Prototype Cup Germany ha disputato il suo finale di stagione nell'Eifel. Nella prima manche, Markus Pommer e Gary Hauser si sono aggiudicati il trofeo più importante, seguiti da Nigel Moore (Liger JS P320) e Guilherme de Oliveira/Jan Marschalkowski (Ligier JS P320). Jacob Erlbacher (Duqueine D08), segnalato per la prima volta tra i primi tre, è stato squalificato per una vettura tecnicamente non conforme. Gara due è stata vinta da Oscar Tunjo/Julien Apothéloz davanti a Nigel Moore, che ha percorso la serpentina più a lungo del consentito per riscaldare gli pneumatici poco prima della partenza e ha quindi ricevuto cinque secondi di penalità. Di conseguenza, il britannico è scivolato dal primo al secondo posto. Nico Göhler e Gustavo Kiryla (entrambi Duqueine D08) sono arrivati terzi.

Nella prima manche del PCHC, Mario Meister ha perso il comando alla partenza, ma lo ha riconquistato poco dopo. Nel corso dei 14 giri di gara si è allontanato sempre di più, tanto che alla fine ha visto la bandiera a scacchi con ben 6,5 secondi di vantaggio sul secondo classificato Heinz-Bert Wolters (Porsche 997 GT3 R). Il terzo posto è andato a Thomas Lindemann. Nella seconda gara, Meister è andato in testacoda dopo una collisione nelle fasi iniziali ed è uscito dalla top 15, ma non si è arreso ed è riuscito a risalire fino al quarto posto quando ha tagliato il traguardo. Lindemann ha vinto l'ultima gara della stagione davanti a Kim Berwagner (Porsche 911 (991) GT3 Cup) e Wolters. Con due vittorie di classe, Christian Voigtländer (Porsche 997 GT3 Cup) si è assicurato il titolo PCHC per la quinta volta consecutiva.

Nella prima manche della Belcar Historic Cup, Wim Kuijl ha trionfato davanti a Luc Branckaerts (Corvette C4), che ha avuto la meglio nel duello con Jan van Elderen (Ford Sierra Cosworth RS500). Anche la seconda manche ha visto Kuijl in testa, seguito da van Elderen e Evertjan Alders (BMW E30 M3). Nella VFV GLPpro per vetture GT e turismo ha vinto Manfred Knye; Harald Maute (Porsche 968) e Stephan Schaade (Ford Escort RS 2000 Cup) si sono piazzati al secondo e terzo posto.