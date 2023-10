ADAC Racing Weekend: Decisões em Nürburgring

O último ADAC Racing Weekend de 2023 teve lugar no fim de semana passado, com tempo variável em Eifel. Na GTC Race, os vencedores foram Julian Hanses/Finn Zulauf (Audi R8 LMS GT3) no GT60 powered by Pirelli e Hanses e Markus Winkelhock (Audi R8 LMS GT3) nos dois GT Sprints. Stefan Wieninger (Audi R8 LMS Evo) venceu as duas rondas do Troféu Especial de Carros de Turismo (STT), enquanto Anton Werner (Audi 200 quattro M86) celebrou um duplo sucesso nos Legends de Carros de Turismo e Peter Mücke (Ford Turbo Capri Gr. 5) foi imbatível nos Clássicos de Carros de Turismo. Com Mattis Pluschkell e Leon Arndt houve dois vencedores na ADAC Touring Car Junior Cup, na qual todos os participantes conduzem um VW up! GTI idêntico. Markus Pommer/Gary Hauser (Duqueine D08) e Oscar Tunjo/Julien Apothéloz (Duqueine D08) também triunfaram na Taça de Protótipos da Alemanha no circuito de GP de Nürburgring, Mario Meister (Porsche 911 (991) GT3 Cup) e Thomas Lindemann (Porsche 997 GT3 R) no Porsche Club Historic Challenge (PCHC), Wim Kuijl (Ford Capri 3100 RS) na Belcar Historic Cup e Manfred Knye (AWE-Melkus RS1000) no VFV GLPpro.

Julian Hanses ganhou o título no GT60 powered by Pirelli e é também o novo campeão no GT Sprint. Na competição de Resistência GT60 powered by Pirelli, ele e o seu colega de equipa Finn Zulauf beneficiaram do facto de Christer Jöns/Luca Arnold (Mercedes-AMG GT3) terem recebido cinco segundos de penalização por saída insegura da via das boxes, o que os colocou atrás de Hanses/Zulauf. Marcel Marchewicz e Moritz Wiskirchen (ambos Mercedes-AMG GT3) ficaram satisfeitos com o terceiro lugar, numa corrida em que a chuva trouxe mais tensão a 20 minutos do fim. Os pilotos da Audi também prevaleceram em ambos os sprints GT: Hanses venceu o primeiro sprint numa pista seca, à frente de Wiskirchen e Arnold, e na segunda bateria de 30 minutos, que teve lugar numa pista molhada, Markus Winkelhock venceu à frente de Zulauf e Kenneth Heyer (Mercedes-AMG GT3).

Stefan Wieninger celebrou um triunfo claro na primeira manga do STT. Uwe Lauer/Francesco Lopez (Ferrari 488 GT3) tiveram de lutar muito mais pelo seu segundo lugar. O terceiro lugar foi para Henk Thuis (Pumasx RT) após um duelo com Jürgen Bender (Chevrolet Corvette C7 GT3), enquanto Bender capotou na última volta sem qualquer impacto externo. Não sofreu qualquer ferimento. Na segunda corrida, Wieninger voltou a dominar e também o segundo e terceiro lugares permaneceram inalterados com Lauer/Lopez e Thuis. Assim, o título STT 2023 foi para a dupla Lauer/Lopez.

Anton Werner decidiu a primeira ronda do Touring Car Legends a seu favor. Atrás dele, Altfrid Heger (Audi V8 DTM) circulou em Nürburgring até não conseguir evitar uma colisão com Michael Decker (Mercedes 190 E 2.5-16 Evo I), que teve de ser ultrapassado, porque este último rodou diretamente à frente do homem de Essen. Klaus Ludwig (Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II) herdou assim o segundo lugar, à frente de Tor Magne Tjemsland (BMW M3 E30). Na segunda bateria, Werner lutou com Ludwig (Mercedes-AMG Classe C DTM) pela liderança durante muito tempo e acabou por celebrar uma vitória clara à frente de Tjemsland e Tim Kuijl (BMW 325i E36), enquanto Ludwig abandonou na última volta. Yannik Dinger (BMW 328i E36) pôde festejar a conquista do título.

Na categoria de Carros de Turismo Clássicos, Peter Mücke e o seu Ford Turbo Capri Gr. 5 não tiveram qualquer hipótese de vencer. "O Capri é de 1980, está em estado original e acho sempre extraordinário como se construíam carros fantásticos nessa altura. É muito divertido, desafia-nos fisicamente e em termos de condução, mas ao mesmo tempo é controlável. É o meu carro de corrida preferido", afirma Mücke. A Mücke Motorsport passou dez anos a restaurar o carro de corrida ("Isso aconteceu paralelamente à atividade quotidiana"), que tem cerca de 530 cv de potência com 1,74 litros de cilindrada e pesa 890 quilos. Com este carro de corrida, o berlinense assumiu a liderança desde o início na primeira bateria e venceu claramente à frente de Max Friedhoff (Porsche 997 GT3 Cup) e Altfrid Heger (Porsche 911 GT3 Cup). Na segunda bateria, o piloto de 76 anos lutou inicialmente com Anton Werner (Audi 200 quattro M86) pela liderança, mas depois disso esta corrida também correu de acordo com os seus desejos. Friedhoff e o novo campeão Heger cruzaram a linha de chegada atrás de Mücke em segundo e terceiro lugar.

Na Taça ADAC Touring Car Junior, Pluschkell conseguiu uma vitória à partida e à chegada no sábado, enquanto Arndt caiu para o último lugar no início da corrida depois de uma volta. Posteriormente, mostrou uma corrida de recuperação, o que o levou ao terceiro lugar, atrás de Pluschkell e Max Schlichenmeier. Um dia mais tarde, Arndt assumiu a liderança desde o início; Pluschkell, entretanto, ficou preso em terceiro atrás de Linus Hahne. No final, cruzaria a linha de chegada em segundo lugar, à frente de Julian Konrad, mas a vitória foi suficiente para Arndt ser coroado o novo campeão da Taça ADAC Touring Car Junior.

A Prototype Cup Germany também disputou o seu final de época em Eifel. Na primeira manga, Markus Pommer e Gary Hauser ficaram satisfeitos com o maior troféu, seguidos por Nigel Moore (Liger JS P320) e Guilherme de Oliveira/Jan Marschalkowski (Ligier JS P320). Jacob Erlbacher (Duqueine D08), que se classificou pela primeira vez entre os três primeiros, foi desclassificado por não estar em conformidade com as normas técnicas. A segunda corrida foi ganha por Oscar Tunjo/Julien Apothéloz, à frente de Nigel Moore, que conduziu em serpentina durante mais tempo do que o permitido para aquecer os pneus, pouco antes da partida, e que por isso recebeu cinco segundos de penalização. Como resultado, o britânico desceu do primeiro para o segundo lugar. Nico Göhler e Gustavo Kiryla (ambos Duqueine D08) terminaram em terceiro.

Na primeira manga do PCHC, Mario Meister perdeu a liderança no início, mas recuperou-a pouco depois. Ao longo das 14 voltas de corrida, foi-se distanciando cada vez mais, de tal forma que no final viu a bandeira axadrezada com uns bons 6,5 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Heinz-Bert Wolters (Porsche 997 GT3 R). O terceiro lugar foi para Thomas Lindemann. Na segunda corrida, Meister rodou após uma colisão na fase inicial e ficou fora dos 15 primeiros, mas não desistiu e conseguiu subir até ao quarto lugar quando cruzou a linha de chegada. Lindemann venceu a última corrida da época, à frente de Kim Berwagner (Porsche 911 (991) GT3 Cup) e Wolters. Com duas vitórias na classe, Christian Voigtländer (Porsche 997 GT3 Cup) garantiu o título do PCHC pela quinta vez consecutiva.

Na primeira manga da Taça Belcar Historic, Wim Kuijl triunfou à frente de Luc Branckaerts (Corvette C4), que tinha a vantagem num duelo contra Jan van Elderen (Ford Sierra Cosworth RS500). Na segunda bateria, Kuijl também liderou, seguido por van Elderen e Evertjan Alders (BMW E30 M3). Na VFV GLPpro para os carros GT e de turismo, Manfred Knye venceu; Harald Maute (Porsche 968) e Stephan Schaade (Ford Escort RS 2000 Cup) ficaram em segundo e terceiro lugares.