ADAC Racing Weekend 2024 à Spa-Francorchamps

L'ADAC Racing Weekend a présenté le calendrier 2024, dont Spa-Francorchamps fait partie pour la première fois. Parmi les séries de base, on compte toujours la GTC Race, la STT et l'ADAC Tourenwagen Junior Cup.

L'ADAC Racing Weekend, la plateforme pour le sport automobile amateur et semi-professionnel en Allemagne, se lancera en 2024 sur un nouveau circuit ; Spa-Francorchamps en Belgique accueillera pour la première fois un ADAC Racing Weekend en septembre. Au total, six événements sont prévus en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Toutes les courses de l'ADAC Racing Weekend seront à nouveau visibles en direct et gratuitement sur YouTube en 2024.

Le coup d'envoi sera donné du 10 au 12 mai à la Motorsport Arena d'Oschersleben, avant de se poursuivre du 28 au 30 juin sur le Nürburgring. Du 9 au 11 août, les équipes et les pilotes se retrouveront sur le circuit de Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg. La première édition de l'ADAC Racing Weekend sur le légendaire circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps aura lieu du 30 août au 1er septembre, puis l'avant-dernier événement de la saison se déroulera sur le TT Circuit Assen du 20 au 22 septembre. La finale se déroulera du 11 au 13 octobre sur le Nürburgring.

"L'ADAC Racing Weekend, désormais incontournable dans le paysage du sport automobile allemand, entamera l'année prochaine sa quatrième saison, le format de l'événement offrant un foyer sportif automobile à de nombreuses séries très différentes. Pour la saison 2024, nous avons composé un calendrier varié et attractif. Nous nous réjouissons particulièrement de la première à Spa-Francorchamps, l'événement y sera certainement l'un des points forts du calendrier pour les pilotes", déclare Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport.

Les séries de courses qui feront partie des différentes manifestations seront annoncées ultérieurement. La GTC Race, le Spezial Tourenwagen Trophy (STT) et l'ADAC Tourenwagen Junior Cup continueront à faire partie des séries de base de la saison 2024.

Calendrier provisoire ADAC Racing Weekend 2024 (sous réserve de modifications)

10.05. - 12.05.2024 Oschersleben

28.06. - 30.06.2024 Nürburgring

09.08. - 11.08.2024 Hockenheim

30.08. - 01.09.2024 Spa-Francorchamps / B

20.09. - 22.09.2024 Assen / NL

11.10. - 13.10.2024 Nürburgring