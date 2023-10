ADAC Racing Weekend 2024 a Spa-Francorchamps

L'ADAC Racing Weekend, la piattaforma per gli sport motoristici amatoriali e semi-professionali in Germania, si svolgerà nel 2024 su un nuovo circuito: Spa-Francorchamps, in Belgio, sarà la sede di un ADAC Racing Weekend per la prima volta a settembre. In totale sono previsti sei eventi in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Tutte le gare dell'ADAC Racing Weekend saranno nuovamente trasmesse in diretta e gratuitamente su YouTube nel 2024.

L'evento prenderà il via alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 10 al 12 maggio, per poi proseguire al Nürburgring dal 28 al 30 giugno. Dal 9 all'11 agosto, i team e i piloti si incontreranno all'Hockenheimring Baden-Württemberg. La prima dell'ADAC Racing Weekend sul leggendario circuito di Formula 1 di Spa-Francorchamps si svolgerà dal 30 agosto al 1° settembre, seguita dal penultimo evento della stagione al TT Circuit Assen dal 20 al 22 settembre. Il finale si terrà al Nürburgring dall'11 al 13 ottobre.

"L'ADAC Racing Weekend entrerà nella sua quarta stagione l'anno prossimo, diventando ormai un appuntamento fisso nel paese del motorsport tedesco, e il format dell'evento offre una casa motoristica a molte serie diverse. Abbiamo messo a punto un calendario vario e attraente per la stagione 2024. Siamo particolarmente impazienti di assistere alla prima a Spa-Francorchamps, dove l'evento sarà sicuramente uno dei punti salienti del calendario per i piloti", ha dichiarato il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss.

Le serie di gare che faranno parte dei singoli eventi saranno annunciate in seguito. Nella stagione 2024 la serie regolare comprenderà anche la GTC Race, lo Special Touring Car Trophy (STT) e l'ADAC Touring Car Junior Cup.

Calendario preliminare ADAC Racing Weekend 2024 (soggetto a modifiche)

10.05. - 12.05.2024 Oschersleben

28.06. - 30.06.2024 Nürburgring

09.08. - 11.08.2024 Hockenheim

30.08. - 01.09.2024 Spa-Francorchamps / B

20.09. - 22.09.2024 Assen / NL

11.10. - 13.10.2024 Nürburgring