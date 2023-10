ADAC Racing Weekend 2024 em Spa-Francorchamps

O ADAC Racing Weekend apresentou o calendário de 2024, com Spa-Francorchamps a contar para o calendário pela primeira vez. As séries regulares continuam a incluir a GTC Race, a STT e a ADAC Touring Car Junior Cup.

O ADAC Racing Weekend, a plataforma para o desporto automóvel amador e semi-profissional na Alemanha, vai correr num novo circuito em 2024; Spa-Francorchamps, na Bélgica, será o palco de um ADAC Racing Weekend pela primeira vez em setembro. Está planeado um total de seis eventos na Alemanha, Países Baixos e Bélgica. Todas as corridas do ADAC Racing Weekend serão novamente transmitidas em direto e gratuitamente no YouTube em 2024.

O evento terá início na Motorsport Arena Oschersleben, de 10 a 12 de maio, e prosseguirá em Nürburgring, de 28 a 30 de junho. De 9 a 11 de agosto, as equipas e os pilotos encontrar-se-ão no Hockenheimring Baden-Württemberg. A estreia do ADAC Racing Weekend no lendário circuito de Fórmula 1 de Spa-Francorchamps terá lugar de 30 de agosto a 1 de setembro, seguindo-se a penúltima prova da época no Circuito TT de Assen, de 20 a 22 de setembro. A final terá lugar em Nürburgring, de 11 a 13 de outubro.

"O ADAC Racing Weekend entrará na sua quarta temporada no próximo ano, sendo agora um evento permanente no país do desporto automóvel alemão, e o formato do evento proporciona uma casa de desporto automóvel para muitas séries muito diferentes. Para a época de 2024, preparámos um calendário variado e atrativo. Estamos particularmente ansiosos pela estreia em Spa-Francorchamps, onde o evento será certamente um dos pontos altos do calendário para os pilotos", afirma Thomas Voss, Diretor do Desporto Automóvel da ADAC.

As séries de corridas que farão parte dos eventos individuais serão anunciadas numa data posterior. A série regular também incluirá a GTC Race, o Special Touring Car Trophy (STT) e a ADAC Touring Car Junior Cup na época de 2024.

Calendário preliminar do ADAC Racing Weekend 2024 (sujeito a alterações)

10.05. - 12.05.2024 Oschersleben

28.06. - 30.06.2024 Nürburgring

09.08. - 11.08.2024 Hockenheim

30.08. - 01.09.2024 Spa-Francorchamps / B

20.09. - 22.09.2024 Assen / NL

11.10. - 13.10.2024 Nürburgring