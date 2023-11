ARRC Zhuhai: Reiterberger puede hacerse con el título en China

En los entrenamientos del viernes, Reiterberger tiene que aprender el trazado de la pista, que es nuevo para él. El circuito, de 4.319 metros de longitud, está situado en la provincia de Guangdong y es el autódromo permanente más antiguo de China. El trazado consta de 14 curvas, nueve a derechas y cinco a izquierdas. Se circula en el sentido de las agujas del reloj. La recta de meta tiene 900 metros de longitud.

Si el bávaro abandona China como nuevo campeón de la categoría de Superbike en el ARRC, podrá competir sin presión en el final de temporada en el Circuito Internacional de Chang, en Tailandia. El sexto y último fin de semana de carreras de la temporada tendrá lugar en el circuito de Buriram a principios de diciembre.

"Es otra pista completamente nueva para mí", describe Reiterberger su asignación de trabajo. "Estrictamente hablando, nunca he estado en China antes, con la excepción de algunas paradas intermedias. Así que será una aventura completamente nueva para mí. Estoy viendo de nuevo algunos vídeos a bordo para hacerme una primera idea de la pista. Normalmente me aprendo las pistas nuevas muy rápido. La última vez funcionó bastante bien. El equipo ya ha estado en Zhuhai unas cuantas veces. Por lo tanto, tenemos algunos datos con los que trabajar antes del inicio de los entrenamientos. Nuestra configuración de base fue bastante buena en las últimas carreras, así que no estoy preocupado en absoluto. El objetivo está claro: queremos volver a luchar por las victorias y ganar el campeonato. Quiero convertirme en Campeón de Asia. Estoy muy motivado para conseguirlo. Ojalá volvamos como ganadores".