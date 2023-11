ARRC Zhuhai : Reiterberger peut remporter le titre en Chine

Lors des entraînements du vendredi, Reiterberger doit apprendre le tracé de ce circuit nouveau pour lui. Le circuit de 4.319 mètres se trouve dans la province de Guangdong et est le plus ancien circuit permanent de Chine. Le tracé se compose de 14 virages, neuf à droite et cinq à gauche. Le circuit est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. La ligne d'arrivée est longue de 900 mètres.

Si le Bavarois quitte la Chine en tant que nouveau champion de la catégorie Superbike dans l'ARRC, il pourra se présenter sans pression à la finale de la saison sur le Chang International Circuit en Thaïlande. Début décembre, le sixième et dernier week-end de course de la saison se déroulera sur le circuit de MotoGP de Buriram.

"C'est un autre circuit complètement nouveau pour moi", explique Reiterberger pour décrire son travail. "En fait, à l'exception de quelques arrêts intermédiaires, je ne suis jamais allé en Chine. Ce sera donc une toute nouvelle aventure pour moi. Pour me préparer, je regarde à nouveau quelques vidéos embarquées afin de me faire une première impression du circuit. En général, j'apprends très vite les nouveaux circuits. La dernière fois, cela s'est plutôt bien passé. L'équipe est déjà venue plusieurs fois à Zhuhai. Nous avons donc quelques données avec lesquelles nous pouvons travailler avant le début des entraînements. Nos réglages de base étaient plutôt bons lors des dernières courses, je ne suis donc pas inquiet. L'objectif est clair : nous voulons à nouveau nous battre pour les victoires et gagner le championnat. Je veux vraiment devenir champion d'Asie. Je suis très motivé pour y parvenir. J'espère que nous reviendrons en vainqueurs".