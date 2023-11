ARRC Zhuhai: Reiterberger può conquistare il titolo in Cina

Nelle sessioni di prova del venerdì, Reiterberger deve imparare il layout della pista, che è nuova per lui. Il circuito, lungo 4.319 metri, si trova nella provincia di Guangdong ed è la più antica pista permanente della Cina. Il tracciato è composto da 14 curve, nove a destra e cinque a sinistra. Il circuito si percorre in senso orario. Il rettilineo di arrivo è lungo 900 metri.

Se il bavarese dovesse lasciare la Cina come nuovo campione della classe Superbike nell'ARRC, potrà gareggiare senza pressioni nel finale di stagione al Chang International Circuit in Thailandia. Il sesto e ultimo weekend di gara della stagione si svolgerà sul circuito MotoGP di Buriram all'inizio di dicembre.

"È un'altra pista completamente nuova per me", descrive Reiterberger il suo compito. "In senso stretto, non sono mai stato in Cina prima d'ora, ad eccezione di alcune tappe intermedie. Sarà quindi un'avventura completamente nuova per me. Sto guardando di nuovo alcuni video di bordo per avere una prima impressione del tracciato. Di solito imparo molto velocemente i nuovi tracciati. L'ultima volta è andata bene. Il team è già stato a Zhuhai alcune volte. Pertanto, abbiamo alcuni dati su cui lavorare prima dell'inizio delle prove. Il nostro set-up di base è stato abbastanza buono nelle ultime gare, quindi non sono affatto preoccupato. L'obiettivo è chiaro: vogliamo lottare ancora per le vittorie e vincere il campionato. Voglio davvero diventare campione d'Asia. Sono molto motivato a farlo. Speriamo di tornare da vincitori".