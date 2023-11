ARRC Zhuhai: Reiterberger pode conquistar o título na China

No próximo fim de semana, Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) continua a sua temporada no Campeonato FIM Ásia de Corridas de Estrada (ARRC) 2023. Reiti chega ao Circuito Internacional de Zhuhai como líder da geral.

Nas sessões de treinos de sexta-feira, Reiterberger tem de aprender o traçado da pista, que é nova para ele. O circuito de 4.319 metros de comprimento está situado na província de Guangdong e é a pista de corridas permanente mais antiga da China. O traçado é composto por 14 curvas, nove à direita e cinco à esquerda. A pista é percorrida no sentido dos ponteiros do relógio. A reta final tem 900 metros de comprimento.

Se o bávaro deixar a China como novo campeão da classe Superbike no ARRC, poderá competir sem pressão no final da época no Circuito Internacional de Chang, na Tailândia. O sexto e último fim de semana de corridas da época terá lugar no circuito de MotoGP em Buriram, no início de dezembro.

"É uma pista completamente nova para mim", descreve Reiterberger a sua missão de trabalho. "Estritamente falando, nunca estive na China antes, com a exceção de algumas paragens pelo meio. Por isso, será uma aventura completamente nova para mim. Estou a ver novamente alguns vídeos a bordo como preparação para ter uma primeira impressão da pista. Normalmente, aprendo muito rapidamente a conhecer novas pistas. Da última vez correu muito bem. A equipa já esteve em Zhuhai algumas vezes. Por isso, temos alguns dados com que trabalhar antes do início dos treinos. A nossa configuração básica foi bastante boa nas últimas corridas, por isso não estou nada preocupado. O objetivo é claro: queremos voltar a lutar pelas vitórias e ganhar o campeonato. Quero mesmo ser Campeão Asiático. Estou muito motivado para o conseguir. Espero que regressemos como vencedores".