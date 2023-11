ARRC/Zhuhai: Markus Reiterberger se proclama campeón

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) es desde hoy el campeón del FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023. Reiti se aseguró el título en el campeonato asiático en sólo la quinta de seis pruebas. En el Circuito Internacional de Zhuhai, ganó las dos carreras desde la pole position, por lo que es inalcanzable en la clasificación general.

En los entrenamientos del viernes, Reiti tuvo que familiarizarse con el trazado de la pista, completamente nuevo para él. El circuito de 4.319 metros de la provincia de Guangdong es el autódromo permanente más antiguo de China. Con el mejor tiempo del día, el piloto de BMW ya indicó el primer día que las victorias del sábado y el domingo sólo pasarían por él.

En la calificación, el piloto de Obing estableció un nuevo récord de la pista con su BMW. En la primera carrera, se puso en cabeza muy pronto y condujo hasta una victoria controlada. Con su victoria en la carrera del domingo, se aseguró una pronta decisión en el campeonato. El nuevo Campeón Asiático de Superbike empezará el final de temporada en el Circuito Internacional de Chang, en Tailandia, a principios de diciembre, sin ninguna presión.

"Ha sido un fin de semana impresionante", comenta Reiterberger sobre su viaje al Lejano Oriente. "Los entrenamientos del viernes y la calificación del sábado fueron muy bien. Establecí un nuevo récord de la pista con el neumático de calificación. Enseguida tuve buenas sensaciones. En la primera carrera hice una buena salida y me puse en cabeza al principio. Luego pude distanciarme un poco y ganar la carrera. El domingo por la mañana probamos a cambiar la moto en el warm up. Esto me permitió mejorar una vez más y fui casi tan rápido con los neumáticos de carrera usados como con los de calificación."

"Empecé muy bien la segunda carrera," dijo Reiterberger. "Estuvo muy reñida en la primera curva, pero me puse en cabeza. Pude sacar una pequeña ventaja, pero tuve que darlo todo hasta el final de la carrera. Al final, fue suficiente para la victoria en la salida y llegada y el título de campeón anticipado. Estoy muy agradecido a mi equipo. Me han proporcionado una moto muy buena. Hemos hecho una gran temporada hasta ahora. Estoy muy contento de habernos asegurado el título y de poder terminar la temporada en Buriram sin ninguna presión. También quiero dar las gracias especialmente a mi fisio Mathias Neugebauer, que me preparó perfectamente para viajar a Asia. Muchas gracias también a mi mecánico Wolfgang Kampe, a mi jefe de equipo Michiel Rietvield, a mi especialista en suspensiones Mathias Greiff, a todo el equipo Alpha Racing, a mis amigos, a mi familia y a todos mis patrocinadores."