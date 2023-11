ARRC/Zhuhai : Markus Reiterberger est champion

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) est depuis aujourd'hui le champion du Championnat asiatique de courses sur route (FIM Asia Road Racing Championship - ARRC) 2023. Dès la cinquième des six épreuves, Reiterberger a assuré son titre de champion d'Asie. Sur le circuit international de Zhuhai, il a remporté les deux courses en partant de la pole position et ne peut donc plus être rattrapé au classement général.

Lors des essais du vendredi, Reiti a dû se familiariser avec le tracé de ce circuit entièrement nouveau pour lui. Le circuit de 4.319 mètres de long dans la province de Guangdong est le plus ancien circuit permanent de Chine. En signant le meilleur temps de la journée, le pilote BMW a laissé entendre dès le premier jour que les victoires du samedi et du dimanche ne pourraient passer que par lui.

Lors des qualifications, le pilote d'Obingen a établi un nouveau record de piste avec sa BMW. Lors de la première course, il a pris la tête très tôt et s'est dirigé vers une victoire contrôlée. En remportant la course du dimanche, il s'est assuré une décision précoce au championnat. Lors de la finale de la saison sur le circuit international de Chang en Thaïlande début décembre, le nouveau champion asiatique de Superbike partira sans pression.

"C'était un week-end à couper le souffle", raconte Reiterberger à propos de son voyage en Extrême-Orient. "Dès les essais du vendredi et les qualifications du samedi, tout s'est vraiment bien passé. Avec le pneu de qualification, j'ai établi un nouveau record de piste. J'ai eu directement un bon feeling. Lors de la première course, j'ai pris un bon départ et j'ai rapidement pris la tête. J'ai ensuite réussi à me détacher légèrement et à gagner la course. Le dimanche matin, nous avons essayé une modification de la moto lors du warm-up. Cela m'a permis de m'améliorer encore et de rouler presque aussi vite avec des pneus de course usagés qu'avec les pneus de qualification".

"Lors de la deuxième course, je suis très bien parti au départ", a déclaré Reiterberger. "Le premier virage a été serré, mais j'ai réussi à prendre la tête. J'ai réussi à prendre un peu d'avance, mais j'ai dû tout donner jusqu'à la fin de la course. Finalement, cela a suffi pour une victoire départ/arrivée et un titre de champion prématuré. Je suis très reconnaissant envers mon équipe. Ils m'ont fourni une très bonne moto. Nous avons eu une super saison jusqu'à présent. Je suis très heureux que nous soyons assurés du titre et que nous puissions terminer la saison sans pression à Buriram. J'adresse également des remerciements particuliers à mon physio Mathias Neugebauer, qui m'a parfaitement préparé pour les voyages en Asie. Un grand merci également à mon mécanicien Wolfgang Kampe, à mon chef d'équipage Michiel Rietvield, à mon spécialiste du châssis Mathias Greiff, à toute l'équipe d'Alpha Racing, à mes amis, à ma famille et à tous mes sponsors".