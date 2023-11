ARRC/Zhuhai: Markus Reiterberger è campione

Ha già quattro titoli IDM Superbike. Dopo la doppia vittoria in Cina, Markus Reiterberger può ora definirsi anche campione asiatico Superbike. Il bavarese ha conquistato il titolo 2023 prima del previsto.

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) è da oggi il campione del FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023. Reiti si è assicurato il titolo nel campionato asiatico solo nel quinto dei sei eventi. Sul Circuito Internazionale di Zhuhai, ha vinto entrambe le gare dalla pole position ed è quindi irraggiungibile nella classifica generale.

Nelle sessioni di prove del venerdì, Reiti ha dovuto familiarizzare con il layout della pista, che era completamente nuova per lui. Il circuito di 4.319 metri nella provincia di Guangdong è la più antica pista permanente della Cina. Con il miglior tempo della giornata, il pilota della BMW ha indicato già il primo giorno che le vittorie di sabato e domenica sarebbero passate solo attraverso di lui.

Nelle qualifiche, il pilota di Obing ha stabilito un nuovo record della pista con la sua BMW. Nella prima gara, ha preso subito il comando e si è aggiudicato una vittoria controllata. Con la vittoria nella gara di domenica, si è assicurato una decisione anticipata nel campionato. Il nuovo campione asiatico Superbike inizierà il finale di stagione al Chang International Circuit in Tailandia all'inizio di dicembre senza alcuna pressione.

"È stato un fine settimana mozzafiato", racconta Reiterberger a proposito del suo viaggio in Estremo Oriente. "Le sessioni di prove del venerdì e le qualifiche del sabato sono andate molto bene. Ho stabilito un nuovo record della pista con la gomma da qualifica. Ho avuto subito un buon feeling. Nella prima gara sono partito bene e ho preso subito il comando. Poi sono riuscito a staccarmi leggermente e a vincere la gara. Domenica mattina abbiamo provato una modifica alla moto nel warm-up. Questo mi ha permesso di migliorare ancora una volta e sono stato quasi altrettanto veloce con le gomme da gara usate che con quelle da qualifica."

"Nella seconda gara sono partito molto bene", ha detto Reiterberger. "La prima curva è stata molto combattuta, ma poi ho preso il comando. Sono riuscito a prendere un piccolo vantaggio, ma ho dovuto dare tutto fino alla fine della gara. Alla fine, è stato sufficiente per ottenere la vittoria alla partenza e il titolo di campione anticipato. Sono molto grato alla mia squadra. Mi hanno fornito un'ottima moto. Finora abbiamo avuto una grande stagione. Sono molto felice di essermi assicurato il titolo e di poter concludere la stagione a Buriram senza alcuna pressione. Un ringraziamento speciale va anche al mio fisioterapista Mathias Neugebauer, che mi ha preparato perfettamente per il viaggio in Asia. Un grande ringraziamento va anche al mio meccanico Wolfgang Kampe, al mio capo equipaggio Michiel Rietvield, al mio specialista di sospensioni Mathias Greiff, a tutto il team Alpha Racing, ai miei amici, alla mia famiglia e a tutti i miei sponsor".