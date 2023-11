ARRC/Zhuhai: Markus Reiterberger é campeão

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) é, a partir de hoje, o campeão do FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023. Reiti garantiu o título no campeonato asiático apenas no quinto de seis eventos. No Circuito Internacional de Zhuhai, venceu as duas corridas a partir da pole position e é, por isso, inatingível na classificação geral.

Nas sessões de treinos de sexta-feira, Reiti teve de se familiarizar com o traçado da pista, que era completamente novo para ele. O circuito de 4.319 metros na província de Guangdong é a mais antiga pista de corridas permanente da China. Com o melhor tempo do dia, o piloto da BMW já indicava no primeiro dia que as vitórias de sábado e domingo só poderiam passar por ele.

Na qualificação, o piloto de Obing estabeleceu um novo recorde da pista com o seu BMW. Na primeira corrida, assumiu a liderança logo no início e conduziu a uma vitória controlada. Com a sua vitória na corrida de domingo, garantiu uma decisão antecipada no campeonato. O novo Campeão Asiático de Superbike vai iniciar o final da época no Circuito Internacional de Chang, na Tailândia, no início de dezembro, sem qualquer pressão.

"Foi um fim de semana de cortar a respiração", diz Reiterberger sobre a sua viagem ao Extremo Oriente. "As sessões de treinos de sexta-feira e de qualificação de sábado correram muito bem. Estabeleci um novo recorde da pista com o pneu de qualificação. Tive logo uma boa sensação. Tive um bom começo na primeira corrida e assumi a liderança logo no início. Consegui depois distanciar-me ligeiramente e ganhar a corrida. No domingo de manhã, experimentámos uma alteração da moto no aquecimento. Isso permitiu-me melhorar mais uma vez e fui quase tão rápido com os pneus de corrida usados como com os pneus de qualificação."

"Tive um início muito bom na segunda corrida", disse Reiterberger. "Estava perto na primeira curva, mas assumi a liderança. Consegui ganhar uma pequena vantagem, mas tive de dar tudo até ao final da corrida. No final, foi o suficiente para uma vitória à partida/chegada e o título de campeão antecipado. Estou muito grato à minha equipa. Deram-me uma mota muito boa. Fizemos uma óptima época até agora. Estou muito contente por termos assegurado o título e por podermos terminar a época em Buriram sem qualquer pressão. Os meus agradecimentos especiais vão também para o meu fisioterapeuta Mathias Neugebauer, que me preparou na perfeição para viajar para a Ásia. Um grande obrigado também ao meu mecânico Wolfgang Kampe, ao meu chefe de equipa Michiel Rietvield, ao meu especialista em suspensão Mathias Greiff, a toda a equipa Alpha Racing, aos meus amigos, à minha família e a todos os meus patrocinadores."