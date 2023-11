ARRC/Buriram: Reiterberger como campeón para el final

Reiterberger llega al sexto y último fin de semana de carreras en el Circuito Internacional de Chang como campeón tras la temprana decisión del título en la anterior cita en Zhuhai (China). El objetivo del piloto de Obinger es lograr mejores resultados en el circuito del Gran Premio de Buriram que en la cita inaugural de la temporada. Por aquel entonces, el piloto de BMW y su equipo seguían sin encontrar la puesta a punto adecuada para su Superbike. Sin embargo, estos problemas se solucionaron rápidamente en los siguientes eventos.

Por lo tanto, hay grandes esperanzas de que la segunda visita a Tailandia sea mucho más exitosa. El trazado de la pista de 4,554 kilómetros se adapta al campeón. En la temporada 2016 del Campeonato del Mundo de Superbike, logró un sólido top 5 en Buriram.

"Estamos en Buriram por segunda vez este fin de semana para el final de temporada de la ARRC", dijo Reiterberger. "Es un circuito muy bonito y también me gusta el país. La primera visita a principios de temporada no nos salió según lo previsto. Entonces sólo terminé cuarto y sexto porque aún no teníamos una buena puesta a punto de la moto. Solucionamos estos problemas el fin de semana siguiente. Espero que esto nos haga mucho más fuertes en nuestra segunda visita a Buriram. Para lograrlo, tenemos que estar concentrados. Al ganar pronto el campeonato en China, ya no tenemos ninguna presión. Esto nos permite probar algunas cosas para seguir aprendiendo. Mi objetivo es terminar las dos carreras en el podio e, idealmente, ganar. Tengo muchas ganas de que llegue la final, también porque esta vez estarán mis padres. Espero que sea un bonito final para una gran temporada".