ARRC/Buriram : Reiterberger, champion pour la finale

Reiterberger arrive en tant que champion pour le sixième et dernier week-end de course sur le circuit international de Chang, après avoir remporté prématurément le titre lors de l'événement précédent à Zhuhai (Chine). L'objectif du pilote d'Obinger est d'obtenir de meilleurs résultats sur le circuit du Grand Prix de Buriram que lors de l'ouverture de la saison. A l'époque, le pilote BMW et son équipe n'avaient pas encore trouvé les bons réglages pour sa Superbike. Ces problèmes ont toutefois pu être rapidement résolus lors des manifestations suivantes.

C'est pourquoi les espoirs sont grands que la deuxième visite en Thaïlande soit nettement plus fructueuse. Le tracé du circuit de 4,554 kilomètres convient au champion. Lors de la saison 2016 du Championnat du monde Superbike, il a obtenu un solide résultat dans le top 5 à Buriram.

"C'est la deuxième fois que nous nous rendons à Buriram ce week-end pour la finale de la saison ARRC", explique Reiterberger. "C'est vraiment un beau circuit et j'aime aussi le pays. Lors de notre première visite en début de saison, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour nous. À l'époque, je n'avais terminé que quatrième et sixième parce que nous n'avions pas encore de bons réglages pour la moto. Nous avons résolu ces problèmes dès le week-end suivant. J'espère que cela nous permettra d'être beaucoup plus forts lors de notre deuxième visite à Buriram. Pour cela, nous devons rester concentrés. En remportant le championnat en Chine avant la fin, nous n'avons plus de pression. Cela nous permet d'essayer certaines choses pour continuer à apprendre. Mon objectif est de terminer les deux courses sur le podium et, dans l'idéal, de les gagner. J'attends la finale avec impatience, d'autant plus que cette fois, mes parents seront présents. J'espère que ce sera une belle fin de saison".