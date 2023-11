ARRC/Buriram: Reiterberger campione per la finale

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) disputerà l'ultima prova del FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 a Buriram, in Tailandia, il prossimo fine settimana, e vi parteciperanno per la prima volta anche i suoi genitori.

Reiterberger arriva al sesto e ultimo weekend di gara al Chang International Circuit come campione dopo la decisione anticipata sul titolo nel precedente evento di Zhuhai (Cina). L'obiettivo di Obinger è quello di ottenere risultati migliori sul circuito del Gran Premio di Buriram rispetto all'apertura della stagione. All'epoca, il pilota BMW e il suo team non erano ancora riusciti a trovare il giusto set-up per la sua Superbike. Tuttavia, questi problemi sono stati rapidamente risolti negli eventi successivi.

Si spera quindi che la seconda visita in Tailandia abbia molto più successo. Il tracciato di 4,554 chilometri è adatto al campione. Nella stagione 2016 del Campionato Mondiale Superbike, ha ottenuto un ottimo risultato nella top 5 a Buriram.

"Siamo a Buriram per la seconda volta questo fine settimana per il finale di stagione ARRC", ha detto Reiterberger. "È una pista davvero bella e mi piace anche il paese. La prima volta all'inizio della stagione non è andata secondo i piani. All'epoca ho ottenuto solo un quarto e un sesto posto perché non avevamo ancora una buona messa a punto della moto. Abbiamo risolto questi problemi nel fine settimana successivo. Spero che questo ci renda molto più forti nella nostra seconda visita a Buriram. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo essere concentrati. Vincendo il campionato in anticipo in Cina, non abbiamo più alcuna pressione. Questo ci permette di provare alcune cose per continuare a imparare. Il mio obiettivo è finire entrambe le gare sul podio e, idealmente, vincere. Non vedo l'ora che arrivi la finale, anche perché questa volta ci saranno i miei genitori. Spero che sia una bella conclusione di una grande stagione".