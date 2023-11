ARRC/Buriram: Reiterberger é o campeão para a final

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) vai disputar a última ronda do 2023 FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) em Buriram, na Tailândia, no próximo fim de semana. Os seus pais também vão estar presentes pela primeira vez.

Reiterberger chega ao sexto e último fim de semana de corridas no Circuito Internacional de Chang como campeão após a decisão antecipada do título no evento anterior em Zhuhai (China). O objetivo de Obinger é obter melhores resultados no circuito do Grande Prémio em Buriram do que na abertura da época. Nessa altura, o piloto da BMW e a sua equipa ainda não tinham conseguido encontrar a afinação certa para a sua Superbike. No entanto, estes problemas foram rapidamente resolvidos nos eventos seguintes.

Por isso, há grandes esperanças de que a segunda visita à Tailândia seja muito mais bem sucedida. O traçado da pista de 4,554 quilómetros é adequado para o campeão. Na temporada de 2016 do Campeonato do Mundo de Superbike, ele conseguiu um forte resultado no top 5 em Buriram.

"Estamos em Buriram pela segunda vez este fim de semana para o final da época do ARRC", disse Reiterberger. "É uma pista de corrida muito agradável e também gosto do país. A primeira visita, no início da época, não correu como planeado para nós. Nessa altura, só terminei em quarto e sexto porque ainda não tínhamos uma boa afinação para a moto. Resolvemos estes problemas no fim de semana seguinte. Espero que isso nos torne muito mais fortes na nossa segunda visita a Buriram. Para o conseguirmos, temos de estar concentrados. Ao ganhar o campeonato mais cedo na China, já não temos qualquer pressão. Isto permite-nos experimentar algumas coisas para continuarmos a aprender. O meu objetivo é terminar as duas corridas no pódio e, idealmente, ganhar. Estou muito ansioso pela final, também porque os meus pais vão lá estar desta vez. Espero que seja um bom final para uma grande época".