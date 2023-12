ARRC/Buriram: Reiterberger dos veces P1, sólo una victoria

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) ha concluido la temporada 2023 del Campeonato FIM Asia Road Racing (ARRC) con una victoria. Una vez más se impuso a sus oponentes en Buriram, Tailandia, y se aseguró su octava victoria de carrera de la temporada. Gracias a esta victoria, Onexox BMW TKKR Racing ganó la clasificación por equipos. Los metros finales de la primera carrera no transcurrieron con la misma normalidad.

En comparación con el estreno de la temporada en el Circuito Internacional de Chang, las cosas fueron mucho mejor para Reiterberger y su equipo desde la primera sesión de entrenamientos del viernes por la mañana. El piloto de Obingen marcó el mejor tiempo del día y perdió la pole position del sábado por menos de una décima de segundo.

El tetracampeón del IDM lideró la primera carrera durante varias vueltas. En la fase final, tuvo problemas con el neumático delantero y controló el ritmo. Durante un agresivo intento de adelantamiento de un rival en la última curva, Reiterberger tuvo que levantar su moto para evitar una caída. Fue empujado fuera de la pista, recibió una penalización de límite de pista por ello y sólo se clasificó en segunda posición.

"El comienzo del fin de semana fue muy satisfactorio", resumió Reiterberger, que ya se había coronado nuevo campeón de la ARRC. "Estuvimos delante el viernes. Fue un gran alivio después de haber tenido algunos problemas aquí en Buriram en primavera. Mi salida en la primera carrera fue genial. Me sentí muy bien y me puse en cabeza. Luego pude sacar una cómoda ventaja. En la fase final, sentí que la rueda delantera quería plegarse. Estuve a punto de caerme varias veces y no tenía sensaciones en las curvas de izquierdas. Parecía que le pasaba algo al neumático delantero. Reduje la velocidad y controlé mi ventaja. Para ser sincero, no esperaba que hubiera nadie en la última curva. Lo que siguió fue una maniobra de hara-kiri. Si no hubiera enderezado la moto, nos habríamos caído los dos. Crucé la meta primero, pero recibí una penalización. Pero, ¿qué debería haber hecho? No entiendo la decisión".

La respuesta a esta penalización no se hizo esperar. El domingo, Reiterberger se puso en cabeza tras una emocionante batalla con Zaqhwan Bin Zaidi. En la última carrera de la temporada, no se le negó la victoria y redondeó un año más que exitoso como un auténtico campeón. Ya se había asegurado el título en la penúltima prueba de la temporada, en Zhuhai (China).

"Intentamos algo en el warm-up del domingo, que desafortunadamente no funcionó muy bien", dijo el bávaro, describiendo su domingo. "Mi equipo se ha volcado de nuevo en la carrera y me ha proporcionado una moto perfecta. Al principio de la carrera no encontraba la manera de adelantar a Zaqhwan. No paraba de cerrarme la puerta. Pero la lucha con él ha sido limpia y muy divertida. En algún momento lo he superado y he podido mostrar todo mi potencial. Después de la decepción del sábado, pude dar mi respuesta en la pista y ganar la carrera. Muchas gracias al equipo por su incansable trabajo durante todo el año. Ha sido simplemente un gran año. Muchas gracias también a BMW, a los patrocinadores y a todos los que me han acompañado y apoyado este año."