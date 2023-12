ARRC/Buriram : Reiterberger deux fois P1, une seule victoire

Lors de la première course, le pilote BMW a certes franchi la ligne d'arrivée en première position, mais la direction de course s'est montrée impitoyable et a sanctionné Reiterberger. Ce dernier a pris sa revanche lors de la deuxième course en répondant clairement.

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) a conclu la saison 2023 du Championnat asiatique de courses sur route FIM (ARRC) par une victoire. Il s'est imposé une nouvelle fois face à ses adversaires à Buriram, en Thaïlande, et a assuré la huitième victoire de manche de la saison. Grâce à cette victoire, Onexox BMW TKKR Racing a remporté le classement par équipe. Les derniers mètres de la première course ne se sont pas déroulés avec autant de souplesse.

Par rapport à l'ouverture de la saison sur le circuit international de Chang, les choses se sont nettement améliorées pour Reiterberger et son équipe dès la première séance d'entraînement du vendredi matin. Le pilote d'Obinger a réalisé le meilleur temps de la journée et a manqué la pole position du samedi pour moins d'un dixième de seconde.

Le quadruple champion IDM a mené la première course pendant plusieurs tours. Dans la phase finale, il a eu des problèmes avec le pneu avant et a contrôlé le rythme. Lors d'une tentative de dépassement agressive d'un adversaire dans le dernier virage, Reiterberger a dû redresser sa moto pour éviter une chute. Il a été poussé hors de la piste, ce qui lui a valu une pénalité de limite de piste et il n'a été classé que deuxième.

"Le début du week-end a été très réussi", résume Reiterberger, qui était déjà assuré d'être le nouveau champion ARRC. "Le vendredi, nous étions en tête. Cela a été un grand soulagement après les quelques problèmes que nous avons rencontrés ici à Buriram au printemps. Mon départ dans la première course était super. Je me sentais vraiment bien et j'ai pris la tête. J'ai ensuite réussi à prendre une avance confortable. Dans la phase finale, j'ai senti que la roue avant allait se refermer. J'ai failli tomber plusieurs fois et je n'avais plus de sensations dans les virages à gauche. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas avec le pneu avant. J'ai ralenti et j'ai contrôlé mon avance. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans le dernier virage. Il s'en est suivi une manœuvre de hara-kiri. Si je n'avais pas redressé ma moto, nous serions tous les deux tombés. J'ai franchi la ligne en premier, mais j'ai ensuite été pénalisé. Mais qu'aurais-je dû faire ? Je ne comprends pas cette décision".

La réponse à cette pénalité ne s'est pas fait attendre. Le dimanche, Reiterberger a pris la tête de la course après une lutte passionnante avec Zaqhwan Bin Zaidi. Lors de la dernière course de la saison, il n'a pas laissé la victoire lui échapper et a clôturé une année plus que réussie comme un véritable champion. Il avait déjà remporté le titre lors de l'avant-dernière épreuve de la saison à Zhuhai, en Chine.

"Dimanche, nous avons essayé quelque chose au warm-up qui n'a malheureusement pas très bien fonctionné", décrit le Bavarois à propos de son dimanche. "Mon équipe s'est donnée à fond pour la course et m'a préparé une moto parfaite. Au début de la course, je n'ai pas réussi à passer Zaqhwan. Il n'arrêtait pas de fermer la porte. Mais la lutte avec lui était propre et vraiment amusante. À un moment donné, je l'ai dépassé et j'ai pu montrer tout mon potentiel. Après la déception de samedi, j'ai pu donner ma réponse sur la piste et gagner la course. Merci beaucoup à l'équipe pour son travail incessant tout au long de l'année. C'était tout simplement une année géniale. Merci aussi à BMW, aux sponsors et à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de cette année".