ARRC/Buriram: Reiterberger due volte P1, una sola vittoria

Nella prima gara, il pilota BMW ha visto la bandiera a scacchi per primo, ma gli organizzatori della gara sono stati impietosi e hanno penalizzato Reiterberger. Il pilota ha ricambiato il favore in gara 2 con una risposta chiara.

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) ha concluso la stagione 2023 del FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) con una vittoria. Ancora una volta ha prevalso sui suoi avversari a Buriram, in Thailandia, e si è assicurato l'ottava vittoria stagionale. Grazie a questa vittoria, Onexox BMW TKKR Racing ha vinto la classifica a squadre. Gli ultimi metri della prima gara non sono andati altrettanto bene.

Rispetto all'apertura della stagione al Chang International Circuit, le cose sono andate molto meglio per Reiterberger e il suo team fin dalla prima sessione di prove del venerdì mattina. Il pilota di Obingen ha ottenuto il miglior tempo della giornata e ha mancato la pole position di sabato per meno di un decimo di secondo.

Il quattro volte campione IDM ha condotto la prima gara per diversi giri. Nella fase finale, ha avuto problemi con lo pneumatico anteriore e ha controllato il ritmo. Durante un tentativo di sorpasso aggressivo da parte di un avversario all'ultima curva, Reiterberger ha dovuto sollevare la moto per evitare una caduta. È stato spinto fuori pista, ha ricevuto una penalità per track limit e si è classificato solo al secondo posto.

"L'inizio del weekend è stato molto positivo", ha riassunto Reiterberger, già incoronato nuovo campione ARRC. "Venerdì eravamo in testa. È stato un grande sollievo dopo i problemi avuti in primavera qui a Buriram. La mia partenza per la prima gara è stata ottima. Mi sentivo davvero bene e ho preso il comando. Poi sono riuscito a mantenere un vantaggio confortevole. Nella fase finale, ho sentito che la ruota anteriore voleva piegarsi. Ho rischiato di cadere un paio di volte e non avevo feeling nelle curve a sinistra. Sembrava che ci fosse qualcosa che non andava nel pneumatico anteriore. Ho rallentato e controllato il mio vantaggio. Ad essere sincero, non mi aspettavo che ci fosse qualcuno all'ultima curva. Quella che è seguita è stata una manovra da harakiri. Se non avessi raddrizzato la moto, saremmo caduti entrambi. Ho tagliato il traguardo per primo, ma poi ho ricevuto una penalità. Ma cosa avrei dovuto fare? Non riesco a capire la decisione".

La risposta a questa penalità non si è fatta attendere. Domenica, Reiterberger ha preso il comando dopo un'emozionante battaglia con Zaqhwan Bin Zaidi. Nell'ultima gara della stagione, la vittoria non gli è stata negata e ha concluso un anno più che positivo da vero campione. Si era già assicurato il titolo nel penultimo evento della stagione a Zhuhai, in Cina.

"Abbiamo provato qualcosa nel warm-up di domenica, che purtroppo non ha funzionato bene", ha detto il bavarese, descrivendo la sua domenica. "Il mio team si è impegnato a fondo per la gara e mi ha fornito una moto perfetta. All'inizio della gara non riuscivo a superare Zaqhwan. Continuava a chiudermi la porta. Ma la battaglia con lui è stata pulita e molto divertente. A un certo punto l'ho superato e ho potuto mostrare tutto il mio potenziale. Dopo la delusione di sabato, sono riuscito a dare la mia risposta in pista e a vincere la gara. Ringrazio il team per l'instancabile lavoro svolto durante tutto l'anno. È stato semplicemente un anno fantastico. Grazie anche a BMW, agli sponsor e a tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto quest'anno".