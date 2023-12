ARRC/Buriram: Reiterberger duas vezes P1, apenas uma vitória

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) concluiu a época de 2023 do Campeonato FIM Ásia de Corridas de Estrada (ARRC) com uma vitória. Ele mais uma vez prevaleceu sobre seus oponentes em Buriram, Tailândia, e garantiu sua oitava vitória na corrida da temporada. Graças a esta vitória, a Onexox BMW TKKR Racing venceu a classificação por equipas. Os últimos metros da primeira corrida não correram tão bem.

Em comparação com a abertura da época no Circuito Internacional de Chang, as coisas correram muito melhor para Reiterberger e a sua equipa desde a primeira sessão de treinos livres na manhã de sexta-feira. O piloto de Obingen fez o melhor tempo do dia e falhou a pole position no sábado por menos de um décimo de segundo.

O tetracampeão da IDM liderou a primeira corrida durante várias voltas. Na fase final, teve problemas com o pneu dianteiro e controlou o ritmo. Durante uma tentativa de ultrapassagem agressiva de um adversário na última curva, Reiterberger teve de levantar a mota para evitar uma queda. Foi empurrado para fora da pista, recebeu uma penalização de limite de pista por este facto e foi apenas classificado em segundo lugar.

"O início do fim de semana foi muito bem sucedido", resumiu Reiterberger, que já tinha sido coroado o novo campeão do ARRC. "Estávamos na frente na sexta-feira. Foi um grande alívio depois de termos tido alguns problemas aqui em Buriram, na primavera. O meu início da primeira corrida foi ótimo. Senti-me muito bem e assumi a liderança. Depois, consegui manter uma liderança confortável. Na fase final, senti a roda dianteira a querer dobrar-se. Quase me despistei algumas vezes e não sentia nada nas curvas à esquerda. Parecia que havia algo de errado com o pneu da frente. Abrandei e controlei a minha liderança. Para ser honesto, não estava à espera que alguém estivesse lá na última curva. O que se seguiu foi uma manobra de hara-kiri. Se eu não tivesse endireitado a minha mota, teríamos caído os dois. Passei a linha em primeiro lugar, mas depois recebi uma penalização. Mas o que é que eu devia ter feito? Não consigo entender a decisão".

A resposta a esta penalização não demorou muito a chegar. No domingo, Reiterberger assumiu a liderança após uma emocionante batalha com Zaqhwan Bin Zaidi. Na última corrida da época, a vitória não lhe foi negada e terminou um ano mais do que bem sucedido como um verdadeiro campeão. Já tinha assegurado o título na penúltima prova da época em Zhuhai, na China.

"Tentámos algo no warm-up de domingo que, infelizmente, não funcionou muito bem", disse o bávaro, descrevendo o seu domingo. "A minha equipa voltou a empenhar-se a fundo na corrida e deu-me uma moto perfeita. Não consegui ultrapassar o Zaqhwan no início da corrida. Ele estava sempre a fechar a porta. Mas a batalha com ele foi limpa e muito divertida. A dada altura, consegui ultrapassá-lo e mostrar todo o meu potencial. Depois da desilusão de sábado, consegui dar a minha resposta na pista e ganhar a corrida. Muito obrigado à equipa pelo seu trabalho incansável ao longo do ano. Foi um ano simplesmente fantástico. Muito obrigado também à BMW, aos patrocinadores e a todos os que me acompanharam e apoiaram este ano."