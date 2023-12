ARRC 2024 : six dates au calendrier

Ron Hogg, directeur de la promotion de Two Wheels Motor Racing, explique le championnat asiatique : "L'un des objectifs de l'ARRC est de tisser de nouveaux liens afin d'accroître notre visibilité au sein de la communauté asiatique. Bien qu'il s'agisse également d'un des plus grands défis pour diverses raisons, nous avons été heureux de constater que nous avons trouvé des opportunités pour la saison 2023 qui apporteront une valeur ajoutée à notre communauté ARRC. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier tous nos partenaires, sponsors, équipes et pilotes pour leur soutien indéfectible dans la réalisation des objectifs de l'ARRC".

"Chaque année est une courbe d'apprentissage pour nous, et nous nous efforçons de suivre continuellement l'évolution du sport automobile", poursuit Hogg. "Sur la base des connaissances acquises cette saison, nous sommes très positifs pour la saison 2024. En fonction des besoins, nous changerons progressivement afin de nous assurer que nous sommes en mesure de suivre les normes mondiales. Nous sommes actuellement sur la bonne voie et nous poursuivrons nos initiatives afin d'offrir à la communauté ARRC davantage de possibilités de se démarquer dans la compétition. Nous sommes heureux de confirmer l'année prochaine l'un de nos objectifs de course au Mobility Resort de Motegi, au Japon, et nous espérons que cela constituera un défi supplémentaire bien nécessaire pour nos équipes et nos pilotes".

"La saison 2023 a sans aucun doute été douce-amère, mais nous l'avons surmontée ensemble en tant que communauté et nous avons franchi une nouvelle étape", a déclaré Stephan Carapiet, président de la FIM Asie. "L'organisation d'un championnat n'est jamais une tâche facile, mais ce qui la rend moins difficile, c'est la contribution commune et la collaboration de tous les membres. Avec la communauté de l'ARRC, cela n'a jamais été un problème, et c'est pourquoi nous remercions tous ceux qui ont soutenu les rêves de l'ARRC. De cinq tours en 2022 à un championnat en six tours, nous avons réussi à faire une transition rapide après la grande pandémie, et c'est plus que satisfaisant. Bravo !".

"Pour l'avenir, nous espérons un déroulement plus fluide", ajoute encore Carapiet. "Ce que nous avons appris cette saison sera inévitablement un guide pour tous pour la saison à venir. L'année prochaine, il y aura six tours et, même si nous reviendrons sur nos circuits habituels, nous partirons avec une motivation, un niveau de performance et des objectifs différents. En ce qui concerne le Championnat asiatique de courses sur route de la FIM, nous espérons continuer à découvrir de nouveaux talents cachés tout en motivant les équipes et les pilotes existants à déployer davantage leurs ailes afin d'atteindre un succès encore plus grand, motivé par la passion. Dans cet esprit, nous sommes heureux d'annoncer le calendrier du championnat pour la saison 2024".

Calendrier ARRC 2024

15. - 17.03.2024 Chang International Circuit Buriram/Thaïlande

19. - 21.04.2024 Zhuhau International Circuit/Chine

07. - 09.06.2024 Mobility Resort Motegi/Japon

26 - 28.07.2024 Pertamina Mandalika Int. Circuit/ Indonésie

13. - 15.09.2024 Petronas Sepang International Circuit/Malaisie

06. - 08.12.2024 Chang International Circuit Buriram/Thaïlande