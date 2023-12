ARRC 2024: sei date in calendario

Ron Hogg, direttore della promozione di Two Wheels Motor Racing, spiega così il campionato asiatico: "Uno degli obiettivi dell'ARRC è quello di creare nuove connessioni per aumentare la nostra visibilità nella comunità asiatica. Sebbene questa sia anche una delle maggiori sfide per vari motivi, siamo stati lieti di scoprire che nella stagione 2023 abbiamo trovato delle opportunità che aggiungeranno valore alla nostra comunità ARRC. Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nostri partner, sponsor, team e piloti per il loro incrollabile supporto nella realizzazione degli obiettivi dell'ARRC."

"Ogni anno è una curva di apprendimento per noi e ci sforziamo di stare continuamente al passo con l'evoluzione del motorsport", ha continuato Hogg. "Sulla base delle lezioni apprese in questa stagione, siamo molto ottimisti per la stagione 2024. Apporteremo cambiamenti incrementali, se necessario, per assicurarci di essere al passo con gli standard globali. Attualmente siamo sulla strada giusta e continueremo le nostre iniziative per offrire maggiori opportunità di competizione alla comunità ARRC. Siamo lieti di confermare una delle nostre destinazioni di gara per l'anno prossimo, il Mobility Resort di Motegi, in Giappone, e speriamo che questo fornisca un'ulteriore e necessaria sfida per i nostri team e piloti."

"La stagione 2023 è stata indubbiamente agrodolce, ma l'abbiamo superata insieme come comunità e abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare", ha dichiarato Stephan Carapiet, Presidente della FIM Asia. "Organizzare un campionato non è mai un compito facile, ma ciò che lo rende meno difficile è il contributo collettivo e la cooperazione di tutti i membri. Con la comunità ARRC, questo non è mai stato un problema, quindi grazie a tutti coloro che hanno sostenuto i sogni dell'ARRC". Da cinque gare nel 2022 a un campionato di 6 gare, abbiamo fatto una rapida transizione dopo la grande pandemia e questo è più che soddisfacente. Ben fatto".

"Per il futuro, speriamo in un processo più fluido", aggiunge Carapiet. "Quello che abbiamo imparato in questa stagione sarà inevitabilmente una guida per tutti per la prossima stagione. L'anno prossimo sono previsti sei round e, anche se torneremo sui circuiti che ci sono familiari, gareggeremo con una motivazione diversa, un diverso livello di prestazioni e diversi obiettivi". Per quanto riguarda il FIM Asia Road Racing Championship, ci auguriamo di poter continuare a scoprire nuovi talenti nascosti, motivando allo stesso tempo le squadre e i piloti esistenti a spiegare ulteriormente le loro ali per raggiungere un successo ancora maggiore guidato dalla passione. In quest'ottica, siamo lieti di annunciare il calendario del campionato per la stagione 2024".

Calendario ARRC 2024

15 - 17/03/2024 Chang International Circuit Buriram/Thailandia

19 - 21/04/2024 Circuito internazionale di Zhuhau/Cina

07 - 09/06/2024 Mobility Resort Motegi/Giappone

26 - 28/07/2024 Circuito Int. Pertamina Mandalika/Indonesia

13 - 15/09/2024 Circuito internazionale Petronas Sepang/Malesia

06 - 08/12/2024 Circuito internazionale Chang Buriram/Thailandia