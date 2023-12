ARRC 2024: Seis datas no calendário

A FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) anuncia o calendário do campeonato ARRC para a época de 2024 antes da viragem do ano. A época terá início em março. O Japão é uma novidade.

Ron Hogg, Diretor de Promoção da Two Wheels Motor Racing, explica o Campeonato Asiático: "Um dos objectivos do ARRC é estabelecer novas ligações para aumentar a nossa visibilidade na comunidade asiática. Embora este seja também um dos maiores desafios, por várias razões, ficámos satisfeitos por descobrir que encontrámos oportunidades na época de 2023 que irão acrescentar valor à nossa comunidade ARRC. Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores, equipas e pilotos pelo seu apoio inabalável na concretização dos objetivos do ARRC."

"Todos os anos são uma curva de aprendizagem para nós e esforçamo-nos por acompanhar continuamente a evolução do desporto motorizado," continuou Hogg. "Com base nas lições aprendidas esta época, estamos muito positivos em relação à época de 2024. Faremos alterações incrementais conforme necessário para garantir que nos mantemos a par dos padrões globais. Estamos atualmente no caminho certo e vamos continuar as nossas iniciativas para proporcionar mais oportunidades para a comunidade ARRC competir. Temos o prazer de confirmar um dos nossos destinos de corrida no próximo ano no Mobility Resort Motegi, no Japão, e esperamos que isso proporcione um desafio adicional muito necessário para as nossas equipas e pilotos."

"A temporada de 2023 foi, sem dúvida, agridoce, mas superamos isso juntos como uma comunidade e alcançamos outro marco", disse Stephan Carapiet, presidente da FIM Ásia. "Organizar um campeonato nunca é uma tarefa fácil, mas o que o torna menos difícil é a contribuição colectiva e a cooperação de todos os membros. Com a comunidade ARRC, isto nunca foi um problema, por isso obrigado a todos os que apoiaram os sonhos da ARRC. De cinco rondas em 2022 para um campeonato de 6 rondas, fizemos uma transição rápida após a grande pandemia e isso é mais do que satisfatório. Muito bem".

"Para o futuro, esperamos um processo mais suave", acrescenta Carapiet. "O que aprendemos nesta época será inevitavelmente um guia para todos na época seguinte. Há seis rondas agendadas para o próximo ano e, embora regressemos aos nossos circuitos familiares, continuaremos a competir com uma motivação diferente, um nível de desempenho diferente e objectivos diferentes. Quanto ao Campeonato FIM Ásia de Corridas de Estrada, esperamos poder continuar a descobrir novos talentos escondidos e, ao mesmo tempo, motivar as equipas e os pilotos existentes a abrirem ainda mais as suas asas para alcançarem um sucesso ainda maior impulsionado pela paixão. Com isto em mente, temos o prazer de anunciar o calendário do campeonato para a época de 2024."

Calendário ARRC 2024

15 - 17/03/2024 Circuito Internacional de Chang Buriram/Tailândia

19 - 21/04/2024 Circuito Internacional de Zhuhau/China

07 - 09/06/2024 Mobility Resort Motegi/Japão

26 - 28/07/2024 Circuito Internacional Pertamina Mandalika/Indonésia

13 - 15/09/2024 Circuito Internacional Petronas Sepang/Malásia

06 - 08/12/2024 Circuito Internacional de Chang Buriram/Tailândia