Brands Hatch: Medio punto decide el campeonato

El final de la temporada 2023 del British Superbikes en Brands Hatch no pudo ser más espectacular. Medio punto separaba a los dos primeros puestos después de 33 carreras este año.

El campeonato había dado un giro dramático en la penúltima prueba disputada en Donington Park. Los dos pilotos de Ducati, Glenn Irwin y Tommy Bridewell, vivieron un fin de semana negro en la pista del Campeonato del Mundo de Superbikes hace quince días, lo que devolvió al piloto de Yamaha Kyle Ryde a la lucha por el título, aunque Irwin y Bridewell habían estado previamente poderosos puntos por delante.

En la final del BSB en Brands Hatch, Ryde consiguió ganar la primera carrera y dar otro paso hacia el top-2. Con Bridewell e Irwin terminando tercero y cuarto, Bridewell llegó al último día de carreras del domingo con una ventaja de 10,5 puntos sobre su compañero de Ducati a falta de dos carreras y un total de 70 puntos en juego. Ryde estaba 27 puntos por detrás en tercera posición.

La carrera del domingo en el circuito de colinas y valles de 3,908 km estuvo dominada por los dos pilotos de cabeza. Irwin consiguió su novena victoria de la temporada por la mañana y la décima por la tarde. Pero el campeonato no se decidió hasta la última vuelta de la última carrera del año, a favor de su compañero de equipo.

Bridewell se hizo con el segundo puesto en las dos últimas mangas y, con su maniobra contra su rival de Yamaha Ryde en la última vuelta, con el título en el campeonato de Superbike de alto nivel. Bridewell celebró ocho victorias y otros once podios en 2023, imponiéndose a Irwin por un margen de sólo 0,5 puntos.

Bridewell dedicó el título a su difunto hermano Ollie y al jefe de equipo Paul Bird, fallecido hace un mes. "Todo lo que hago en mi vida se lo dedico a mi hermano. El día que perdí a Ollie le prometí que sería campeón británico y hoy ha llegado ese día", declaró Bridewell tras el mayor éxito de su carrera.

"Tengo el máximo respeto por Glenn, ha sacado lo mejor y lo peor de mí y me ha presionado más que cualquier compañero de equipo. Es un piloto increíble y sin duda sabe cómo mover una moto", dijo la estrella de Ducati. "Estar aquí y poder decir que por fin he ganado el BSB es increíble. Gracias al equipo, gracias a todos los que me apoyan y espero que sólo sea el principio. Estoy completamente sin palabras".

Clasificación final del BSB tras 33 carreras:

1º Bridewell, Ducati, 455 puntos.

2º Glenn Irwin, Ducati, 354,5

3º Ryde, Yamaha, 422

4º Jackson, Kawasaki, 376,5

5º Haslam, BMW, 369

6º O'Halloran, Yamaha, 365,5

7º Brookes, BMW, 340

8º Vickers, Yamaha, 306

9º Iddon, Ducati, 306

10º Kennedy, Yamaha, 175



Consulta todos los resultados aquí: BSB 2023