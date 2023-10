Brands Hatch : un demi-point décisif pour le championnat

Le championnat avait pourtant pris un tournant dramatique lors de l'avant-dernière épreuve à Donington Park. Les deux pilotes Ducati Glenn Irwin et Tommy Bridewell ont vécu un week-end noir sur la piste du championnat du monde Superbike il y a deux semaines, ce qui a permis au pilote Yamaha Kyle Ryde de revenir dans la lutte pour le titre, bien qu'Irwin et Bridewell aient eu auparavant une avance considérable de points.

Lors de la finale de la BSB à Brands Hatch, Ryde a ensuite réussi à remporter la première course et à faire un nouveau pas vers le top 2. Bridewell et Irwin ayant pris les 3e et 4e places, Bridewell a abordé la journée finale de dimanche avec 10,5 points d'avance sur son coéquipier Ducati, alors qu'il restait encore deux courses et un total de 70 points à attribuer. Ryde était en troisième position, 27 points derrière.

La journée de dimanche, qui s'est déroulée sur le circuit de montagne et de vallée de 3,908 km, a été placée sous le signe des deux leaders. Irwin a remporté sa neuvième victoire de la saison le matin et sa dixième l'après-midi. Mais la décision au championnat s'est faite dans le dernier tour de la dernière course de l'année, en faveur de son coéquipier.

Bridewell a décroché la deuxième place lors des deux manches finales et, en manœuvrant contre le concurrent Yamaha Ryde dans le dernier tour, il a remporté le titre du championnat de haut niveau de Superbike. Bridewell a célébré huit victoires et onze autres podiums en 2023, triomphant d'Irwin avec seulement 0,5 point d'avance.

Bridewell a dédié ce titre à son frère décédé, Ollie, et au chef d'équipe Paul Bird, décédé il y a un mois. "Tout ce que je fais dans ma vie, je le dédie à mon frère. Le jour où j'ai perdu Ollie, je lui ai promis que je serais champion britannique et aujourd'hui, ce jour est arrivé", a déclaré Bridewell après son plus grand succès en carrière.

"J'ai le plus grand respect pour Glenn, il a tiré de moi le meilleur et le pire et il m'a mis plus de pression qu'aucun de mes coéquipiers ne l'a jamais fait. C'est un pilote incroyable et il sait très certainement comment déplacer une moto", a déclaré la star de Ducati. "Se tenir ici et pouvoir affirmer que j'ai enfin gagné le BSB, c'est tout simplement incroyable. Merci à l'équipe, merci à tous ceux qui me soutiennent et j'espère que ce n'est que le début. Je suis complètement sans voix".

Classement final du BSB après 33 courses :

1. Bridewell, Ducati, 455 points

2. Glenn Irwin, Ducati, 354,5

3. Ryde, Yamaha, 422

4. Jackson, Kawasaki, 376,5

5. Haslam, BMW, 369

6. O'Halloran, Yamaha, 365,5

7. Brookes, BMW, 340

8. Vickers, Yamaha, 306

9. Iddon, Ducati, 306

10ème Kennedy, Yamaha, 175



Tous les résultats sont disponibles ici : BSB 2023