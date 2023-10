Brands Hatch: mezzo punto decide il campionato

Il finale della stagione 2023 del British Superbikes a Brands Hatch non avrebbe potuto essere più spettacolare. Mezzo punto separava i primi due posti dopo 33 gare di quest'anno.

Il campionato ha preso una piega drammatica al penultimo appuntamento di Donington Park. I due piloti Ducati Glenn Irwin e Tommy Bridewell hanno vissuto un weekend nero sulla pista del Campionato Mondiale Superbike quindici giorni fa, che ha riportato il pilota Yamaha Kyle Ryde nella lotta per il titolo, anche se Irwin e Bridewell erano stati in precedenza in vantaggio di molti punti.

Nella finale del BSB a Brands Hatch, Ryde è riuscito a vincere la prima gara e a fare un altro passo avanti verso la top-2. Con Bridewell e Irwin che hanno chiuso al terzo e quarto posto, Bridewell si è presentato all'ultima giornata di gara di domenica con un vantaggio di 10,5 punti sul suo compagno di squadra Ducati a due gare dalla fine e con un totale di 70 punti in palio. Ryde era a 27 punti di distanza in terza posizione.

La gara di domenica sul circuito di 3,908 km è stata dominata dai due piloti di testa. Irwin ha ottenuto la sua nona vittoria stagionale al mattino e la decima al pomeriggio. Ma il campionato si è deciso solo all'ultimo giro dell'ultima gara dell'anno, a favore del suo compagno di squadra.

Bridewell ha conquistato il secondo posto negli ultimi due round e, con la sua manovra contro il rivale della Yamaha Ryde all'ultimo giro, il titolo nel campionato Superbike di alto livello. Bridewell ha festeggiato otto vittorie e altri undici podi nel 2023, trionfando su Irwin con un margine di soli 0,5 punti.

Bridewell ha dedicato il titolo al compianto fratello Ollie e al boss del team Paul Bird, scomparso un mese fa. "Tutto quello che faccio nella mia vita lo dedico a mio fratello. Il giorno in cui ho perso Ollie gli ho promesso che sarei diventato campione britannico e oggi quel giorno è arrivato", ha detto Bridewell dopo il suo più grande successo in carriera.

"Ho il massimo rispetto per Glenn, ha tirato fuori il meglio e il peggio di me e mi ha messo più pressione di qualsiasi altro compagno di squadra. È un pilota incredibile e sa sicuramente come muovere una moto", ha detto il campione della Ducati. "È incredibile essere qui e poter dire di aver finalmente vinto il BSB. Grazie alla squadra, grazie a tutti coloro che mi sostengono e spero che sia solo l'inizio. Sono completamente senza parole".

Classifica finale del BSB dopo 33 gare:

1° Bridewell, Ducati, 455 punti.

2° Glenn Irwin, Ducati, 354,5

3° Ryde, Yamaha, 422

4° Jackson, Kawasaki, 376,5

5° Haslam, BMW, 369

6° O'Halloran, Yamaha, 365,5

7° Brookes, BMW, 340

8° Vickers, Yamaha, 306

9° Iddon, Ducati, 306

10° Kennedy, Yamaha, 175



