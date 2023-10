Brands Hatch: Meio ponto decide o campeonato

O campeonato sofreu uma reviravolta dramática no penúltimo evento em Donington Park. Os dois pilotos da Ducati, Glenn Irwin e Tommy Bridewell, tiveram um fim de semana negro na pista do Campeonato do Mundo de Superbike há duas semanas atrás, o que trouxe o piloto da Yamaha Kyle Ryde de volta à luta pelo título, apesar de Irwin e Bridewell terem estado muitos pontos à frente.

No final do BSB em Brands Hatch, Ryde conseguiu vencer a primeira corrida e dar mais um passo em direção ao top 2. Com Bridewell e Irwin a terminarem em terceiro e quarto, Bridewell entrou no último dia de corridas de domingo com uma vantagem de 10,5 pontos sobre o seu companheiro de equipa da Ducati, quando faltavam duas corridas e um total de 70 pontos em disputa. Ryde estava 27 pontos atrás na terceira posição.

A corrida de domingo no circuito de 3,908 quilómetros foi dominada pelos dois pilotos da frente. Irwin assegurou a sua nona vitória da época de manhã e a sua décima à tarde. Mas o campeonato só ficou decidido na última volta da última corrida do ano - a favor do seu companheiro de equipa.

Bridewell conquistou o segundo lugar nas duas últimas rondas e, com a sua manobra contra o rival Ryde da Yamaha na última volta, o título no campeonato de Superbike de alto nível. Bridewell celebrou oito vitórias e outros onze lugares no pódio em 2023, triunfando sobre Irwin por uma margem de apenas 0,5 pontos.

Bridewell dedicou o título ao seu falecido irmão Ollie e ao chefe de equipa Paul Bird, que morreu há um mês. "Tudo o que faço na minha vida dedico-o ao meu irmão. No dia em que perdi o Ollie prometi-lhe que seria Campeão Britânico e hoje esse dia chegou", disse Bridewell após o maior sucesso da sua carreira.

"Tenho o maior respeito pelo Glenn, ele conseguiu tirar o melhor e o pior de mim e pressionou-me mais do que qualquer colega de equipa alguma vez o fez. Ele é um piloto incrível e sabe certamente como mover uma mota," disse a estrela da Ducati. "Estar aqui e poder dizer que finalmente ganhei o BSB é simplesmente inacreditável. Obrigado à equipa, obrigado a todos os que me apoiam e espero que seja apenas o começo. Estou completamente sem palavras".

Classificação final do BSB após 33 corridas:

1º Bridewell, Ducati, 455 pontos.

2º Glenn Irwin, Ducati, 354,5

3º Ryde, Yamaha, 422

4º Jackson, Kawasaki, 376,5

5º Haslam, BMW, 369

6º O'Halloran, Yamaha, 365,5

7º Brookes, BMW, 340

8º Vickers, Yamaha, 306

9º Iddon, Ducati, 306

10º Kennedy, Yamaha, 175



Veja todos os resultados aqui: BSB 2023