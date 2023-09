KTM 450 Rally Replica 2024: se fabricarán 80 unidades

La propia KTM admite que la 450 Rally Replica no se corresponde con la moto de fábrica en todos los detalles, pero la construcción básica es muy similar y, según el lema de KTM, ciertamente "Ready to Race".

De acuerdo con el reglamento del Campeonato del Mundo de Rallyes, el motor es un monocilíndrico 450. En la Rally Replica, KTM instala un motor con árbol de levas en cabeza y un sistema de gestión del motor de Keihin de 44 mm de diámetro de mariposa y varias curvas de encendido seleccionables. La caja de cambios de seis velocidades del proveedor Pankl también se utiliza en las máquinas de fábrica.

El chasis consta de un bastidor en espaldera de acero al cromo-molibdeno, un basculante de aluminio fundido con bieletas de campana y una horquilla USD de 48 mm de diámetro. Los elementos de suspensión son de la serie XACT Pro de WP, la serie más sofisticada de WP. El recorrido de la suspensión es de unos generosos 305 y 300 mm, lo que eleva la altura del asiento a 960 mm.

El bastidor trasero consta de un depósito de gasolina autoportante con una capacidad de 16 litros. En posición convencional, a izquierda y derecha se montan dos depósitos individuales de baja altura con unos 8,5 litros cada uno, lo que permite a la moto repostar un total de 33 litros de gasolina con un peso en seco de 139 kg.

Otros elementos destacados del equipamiento son las abrazaderas triples fresadas, un amortiguador de dirección de ala giratoria, un escape Akrapovic con colector colocado debajo/junto al motor y un protector de motor de carbono.

En la escena de los rallies, la KTM 450 Rally Replica no necesita presentación. En el Rally Dakar, existe la categoría de pilotos privados Original By Motul, antes llamada Malle Moto. Los pilotos no cuentan con el apoyo de un equipo o mecánico. La organización del rally transporta una caja de material, dos motos y una bolsa con tienda de campaña, saco de dormir y ropa por piloto. El 70% de los combatientes de Malle Moto optan por una KTM, una prueba convincente de la fiabilidad de la KTM 450 Rally Replica.

"La KTM 450 Rally Replica encarna la continuación de nuestro programa de desarrollo Factory. Innumerables pilotos ya la han elegido para competir en un rally como el Dakar o para lograr resultados que se acercan a los de los atletas profesionales. Lista para competir desde el momento en que sale de la cadena de producción, esta moto cuenta con todas las características esenciales para triunfar al más alto nivel. Ha sido desarrollada al estilo de nuestra Red Bull KTM Factory Racing Bike, ganadora del Rally Dakar. En su afán por alcanzar sus objetivos en el rally, muchos pilotos confían en esta moto. Este modelo suele venderse muy rápido. Verla en la salida de tantos rallyes en todo el mundo me llena de orgullo", afirma Stefan Huber, Director Técnico de Rallyes de KTM.

Se fabricarán 80 unidades de la KTM 450 Rally Replica del año modelo 2024, diez más que en 2023, a un precio de 35995 euros. Además, también habrá 30 de esta moto en colores Husqvarna y 20 en colores GASGAS.