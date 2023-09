KTM 450 Rally Replica 2024 : 80 exemplaires seront construits

Avec la 450 Rally Replica, KTM propose une moto de rallye prête à l'emploi et entièrement équipée pour les pilotes privés, au prix de 35.995 euros. L'expérience montre que ce modèle en édition limitée est rapidement épuisé.

KTM lui-même admet que la 450 Rally Replica ne correspond pas à la moto d'usine dans tous les détails, mais la construction de base est déjà très similaire et, selon la devise de KTM, certainement "Ready to Race".

Conformément au règlement du championnat du monde des rallyes, le moteur est un monocylindre de 450. KTM monte sur la Rally Replica un moteur avec un arbre à cames en tête et une gestion moteur de Keihin 44 mm de diamètre pour le papillon des gaz et plusieurs courbes d'allumage sélectionnables. La boîte de vitesses à six rapports de l'équipementier Pankl est également utilisée sur les machines d'usine.

Le châssis se compose d'un cadre en treillis tubulaire en acier au chrome-molybdène, d'un bras oscillant en fonte d'aluminium avec leviers de renvoi et d'une fourche USD de 48 mm de diamètre. Les éléments de suspension sont ceux de la série XACT Pro de WP, la série la plus sophistiquée de WP. Les débattements de suspension sont de 305 et 300 mm, ce qui porte la hauteur de selle à 960 mm.

Le cadre arrière se compose d'un réservoir d'essence autoportant de 16 litres. À l'emplacement conventionnel, on trouve à gauche et à droite deux réservoirs individuels très bas d'environ 8,5 litres chacun, ce qui permet à la moto de faire le plein de 33 litres d'essence au total pour un poids à sec de 139 kg.

Les autres points forts de l'équipement sont les tés de fourche fraisés, un amortisseur de direction à ailettes, un échappement Akrapovic avec un collecteur placé sous/à côté du moteur et une protection moteur en carbone.

Dans le milieu du rallye, la KTM 450 Rally Replica n'a plus besoin d'être présentée. Au Rallye Dakar, il existe une catégorie de pilotes privés, Original By Motul, anciennement appelée Malle Moto. Les pilotes n'ont aucun soutien de la part d'une équipe ou d'un mécanicien. L'organisation du rallye transporte une caisse de matériel par pilote, deux vélos et un sac contenant une tente, un sac de couchage et des vêtements. 70 % des combattants de Malle Moto optent pour une KTM - une preuve convaincante de la fiabilité de la KTM 450 Rally Replica.

"La KTM 450 Rally Replica incarne la continuité de notre programme de développement Factory. D'innombrables pilotes l'ont déjà choisie pour participer à un rallye comme le Dakar ou pour obtenir des résultats proches de ceux des sportifs professionnels. Dès sa sortie de la chaîne de production, cette moto est prête pour la course et possède toutes les fonctions indispensables à une réussite de haut niveau. Elle a été conçue sur le modèle de notre moto Red Bull KTM Factory Racing victorieuse au Rallye Dakar. Dans leur quête pour atteindre leurs objectifs en rallye, de nombreux pilotes misent sur cette moto. Ce modèle se vend généralement très rapidement. La voir au départ de tant de rallyes dans le monde me remplit de fierté", déclare Stefan Huber, KTM Rallye Technical Manager.

80 exemplaires de la KTM 450 Rally Replica du millésime 2024 seront construits, soit dix de plus qu'en 2023, au prix de 35995 euros. De plus, cette moto sera également disponible à 30 exemplaires aux couleurs de Husqvarna et à 20 exemplaires aux couleurs de GASGAS.