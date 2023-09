KTM 450 Rally Replica 2024: 80 unità da costruire

Con la 450 Rally Replica, KTM offre una moto da rally pronta e completamente equipaggiata per i piloti privati, al prezzo di 35.995 euro. L'esperienza insegna che questo modello in edizione limitata si esaurisce rapidamente.

KTM stessa ammette che la 450 Rally Replica non corrisponde alla moto di serie in tutti i dettagli, ma la struttura di base è molto simile e, secondo il motto di KTM, sicuramente "Ready to Race".

Secondo il regolamento del Campionato del Mondo Rally, il motore è un 450 monocilindrico. Nella Rally Replica, KTM installa un motore con albero a camme in testa e un sistema di gestione del motore con farfalla Keihin da 44 mm di diametro e diverse curve di accensione selezionabili. Il cambio a sei marce del fornitore Pankl è utilizzato anche nelle macchine di serie.

La ciclistica è costituita da un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, un forcellone in alluminio fuso con manovelle a campana e una forcella USD da 48 mm di diametro. Gli elementi delle sospensioni appartengono alla serie XACT Pro, la serie più sofisticata di WP. L'escursione delle sospensioni è di ben 305 e 300 mm, il che porta l'altezza della sella a 960 mm.

Il telaio posteriore è costituito da un serbatoio di benzina autoportante con una capacità di 16 litri. In posizione convenzionale, due serbatoi singoli ribassati da circa 8,5 litri ciascuno sono montati a sinistra e a destra, consentendo alla moto di rifornirsi di un totale di 33 litri di benzina con un peso a secco di 139 kg.

Tra gli altri equipaggiamenti spiccano le pinze triple fresate, l'ammortizzatore di sterzo ad ala rotante, lo scarico Akrapovic con collettore convogliato sotto/vicino al motore e la protezione del motore in carbonio.

Nel panorama dei rally, la KTM 450 Rally Replica non ha bisogno di presentazioni. Al Rally Dakar, c'è la categoria privata Original By Motul, precedentemente chiamata Malle Moto. I piloti non hanno il supporto di un team o di un meccanico. L'organizzazione del rally trasporta una scatola di materiale, due moto e una borsa con tenda, sacco a pelo e vestiti per ogni pilota. Il 70% dei combattenti di Malle Moto sceglie una KTM: una prova convincente dell'affidabilità della KTM 450 Rally Replica.

"La KTM 450 Rally Replica rappresenta la continuazione del nostro programma di sviluppo della fabbrica. Innumerevoli piloti l'hanno già scelta per partecipare a un rally come la Dakar o per ottenere risultati che si avvicinano a quelli degli atleti professionisti. Pronta a correre appena uscita dalla linea di produzione, questa moto ha tutte le caratteristiche essenziali per il successo ai massimi livelli. È stata sviluppata sullo stile della Red Bull KTM Factory Racing Bike vincitrice del Rally Dakar. Nel tentativo di raggiungere i propri obiettivi nei rally, molti piloti si affidano a questa moto. Questo modello di solito viene venduto molto rapidamente. Vederla alla partenza di così tanti rally in tutto il mondo mi riempie di grande orgoglio", afferma Stefan Huber, Responsabile Tecnico KTM Rally.

Verranno costruite 80 unità della KTM 450 Rally Replica del 2024, dieci in più rispetto al 2023, al prezzo di 35995 euro. Inoltre, ci saranno anche 30 esemplari di questa moto nei colori Husqvarna e 20 nei colori GASGAS.