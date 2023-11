Sensation : Joan Barreda avec Hero pour le Dakar 2024

Joan Barreda était un vétéran de Honda, entre 2014 et 2022, l'Espagnol a roulé pour l'équipe d'usine. Lors du Dakar de cette année, il était au départ en tant qu'appendice avec le soutien total de la Honda Racing Corporation. Par la suite, les apparitions de l'homme, aujourd'hui âgé de 40 ans, avec Honda se sont faites plus rares. Il a été remplacé par son jeune compatriote Tosha Schareina, qui se prépare à des tâches plus importantes. En outre, Honda s'était renforcé avec le puissant Américain Skyler Howes.

Il y a quelques minutes, Hero Motorsport a créé la surprise en engageant Barreda. L'Espagnol fera sa première apparition pour l'équipe d'usine du constructeur indien, organisée par Speedbrain à Stephanskirchen, lors du Dakar 2024 (du 5 au 19 janvier).

Barreda est toujours considéré comme l'un des pilotes de rallye les plus rapides, comme en témoignent ses 30 victoires d'étape en 13 participations au Dakar. Seuls les deux Français Stéphane Peterhansel et Cyril Despres ont remporté plus de victoires d'étape, avec 33 chacun.

Aussi surprenant que soit l'engagement de Barreda et Hero, il est en même temps explicable. Lorsque Speedbrain était l'équipe d'usine Husqvarna en 2012, le team manager Wolfgang Fischer et Barreda travaillaient déjà ensemble, puis avec Honda à partir de 2014. A l'époque, Paulo Gonçalves, décédé en 2020 après une grave chute, était également de la partie et a également couru plus tard pour Hero.