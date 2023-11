Sensazione: Joan Barreda con Hero alla Dakar 2024

Joan Barreda è un veterano della Honda: tra il 2014 e il 2022 lo spagnolo ha corso per il team ufficiale. Alla Dakar di quest'anno ha gareggiato come appendice con il pieno supporto di Honda Racing Corporation. In seguito, le apparizioni dell'ormai quarantenne con Honda si sono fatte più rare. Il suo posto è stato preso dal giovane connazionale Tosha Schareina, che si sta preparando per compiti più importanti. La Honda si è anche rafforzata con il forte statunitense Skyler Howes.

Pochi minuti fa, la Hero Motorsport ha sorpreso con l'ingaggio di Barreda. Lo spagnolo farà la sua prima apparizione per la squadra ufficiale della casa indiana, organizzata da Speedbrain a Stephanskirchen, alla Dakar 2024 (dal 5 al 19 gennaio).

Barreda è ancora considerato uno dei piloti di rally più veloci di sempre, come testimoniano le 30 vittorie di tappa in 13 partecipazioni alla Dakar. Solo i due francesi Stéphane Peterhansel e Cyril Despres hanno vinto più tappe, con 33 ciascuno.

Per quanto sorprendente sia l'ingaggio di Barreda e Hero, è allo stesso tempo spiegabile. Quando Speedbrain era il team ufficiale Husqvarna nel 2012, il team manager Wolfgang Fischer e Barreda lavoravano già insieme, e dal 2014 con Honda. In quel periodo faceva parte del team anche Paulo Gonçalves, morto nel 2020 in seguito a un grave incidente, che in seguito ha corso per la Hero.