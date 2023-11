Sensação: Joan Barreda com o Hero to the Dakar 2024

Era previsível que Joan Barreda e a Honda se separassem. Com o anúncio de que o espanhol vai competir no Rali Dakar de 2024 com a Hero, é oficial.

Joan Barreda foi um veterano da Honda, entre 2014 e 2022 o espanhol correu pela equipa de fábrica. No Dakar deste ano, ele competiu como um apêndice com o apoio total da Honda Racing Corporation. Depois disso, as aparições do jovem de 40 anos com a Honda tornaram-se mais raras. O seu lugar foi ocupado pelo seu jovem compatriota Tosha Schareina, que está a ser preparado para tarefas maiores. A Honda também se reforçou com o forte norte-americano Skyler Howes.

Há poucos minutos, a Hero Motorsport surpreendeu com a contratação de Barreda. O espanhol fará a sua primeira aparição pela equipa de fábrica do fabricante indiano, organizada pela Speedbrain em Stephanskirchen, no Dakar 2024 (5 a 19 de janeiro).

Barreda continua a ser considerado um dos pilotos de rali mais rápidos de sempre, com 30 vitórias em etapas em 13 participações no Dakar. Apenas os dois franceses Stéphane Peterhansel e Cyril Despres venceram mais etapas, com 33 cada.

Por muito surpreendente que seja a contratação de Barreda e Hero, é ao mesmo tempo explicável. Quando a Speedbrain era a equipa de fábrica da Husqvarna em 2012, o chefe de equipa Wolfgang Fischer e Barreda já trabalhavam juntos, e a partir de 2014 com a Honda. Nessa altura, Paulo Gonçalves, que morreu em 2020 após um grave acidente, também fazia parte da equipa e mais tarde rodou pela Hero.