Fantic con coraggio, follia e 3 piloti per la Dakar 2024

Fantic ha confermato la sua partecipazione alla Dakar 2024 con un team di lavoro. Tre piloti saranno inviati in gara al terzo tentativo con l'XEF 450 Rally, la leggenda Franco Picco non è uno di loro.

Fantic ha partecipato al Rally Dakar per la prima volta con un solo pilota nella Dakar 2022, quest'anno i piloti erano già tre - con la leggenda della Dakar Franco Picco e Alex Salvini in missione ufficiale e Tiziano Internò nella categoria Original by Motul. Fantic si sta riposizionando per la quinta Dakar che inizierà il 5 gennaio 2024 in Arabia Saudita.

Con Tommaso Montanari, Jeremy Miroir e Jane Daniels nel team di lavoro, l'impegno è aumentato ancora una volta. Non è stato comunicato se il 68enne Picco, che rimane attivo come ambasciatore del marchio Fantic, porterà a termine un'altra Dakar, ma è probabile; Picco ha già partecipato a 32 edizioni.

"La terza Dakar è un grande successo per Fantic", ha dichiarato Claudio Giovanardi, responsabile del reparto corse di Fantic. "È una gara che rispecchia la nostra mentalità: la Dakar richiede impegno, concentrazione, coraggio e determinazione, oltre a un pizzico di follia. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura!".

L'XEF 450 è basato sulla Yamaha WR450, che Fantic sta rielaborando in modo intensivo per l'uso nei rally.