Fantic com coragem, loucura e 3 pilotos para o Dakar 2024

A Fantic confirmou a sua participação no Dakar 2024 com uma equipa de trabalho. Três pilotos serão enviados para a corrida à terceira tentativa com o XEF 450 Rally, mas a lenda Franco Picco não é um deles.

A Fantic participou no Rali Dakar pela primeira vez com um piloto no Dakar de 2022, este ano já havia três pilotos - com a lenda do Dakar Franco Picco e Alex Salvini numa missão oficial, bem como Tiziano Internò na categoria Original by Motul. A Fantic está a reposicionar-se para o quinto Dakar, que terá início a 5 de janeiro de 2024 na Arábia Saudita.

Com Tommaso Montanari, Jeremy Miroir e Jane Daniels na equipa de trabalho, o compromisso foi aumentado mais uma vez. Não foi comunicado se Picco, de 68 anos, que continua ativo como embaixador da marca Fantic, irá completar outro Dakar - mas é provável; Picco já participou em 32 edições.

"O terceiro Dakar é um grande sucesso para a Fantic", afirmou Claudio Giovanardi, diretor do departamento de corridas da Fantic. "É uma competição que reflecte a nossa mentalidade - o Dakar exige esforço, concentração, coragem e determinação, bem como uma pitada de loucura. Mal podemos esperar para começar esta nova aventura!"

A XEF 450 é baseada na Yamaha WR450, que está a ser intensamente retrabalhada pela Fantic para utilização em ralis.