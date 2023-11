Matthias Walkner (KTM): "Felicissimo del ritorno".

L'eroe austriaco della Dakar Matthias Walkner ha completato le prime sessioni di allenamento intensivo sulla moto dopo l'incidente in Marocco e non vede l'ora di partecipare al suo decimo Rally Dakar.

L'asso della Red Bull KTM Matthias Walkner sta entrando nelle fasi finali della preparazione per il Rally Dakar 2024. Walkner si sente di nuovo bene dopo l'incidente al Rally del Marocco in autunno. Il salisburghese ha recentemente lavorato sulla sua velocità e ha completato delle sessioni su alcune piste di motocross leggermente sabbiose con la sua KTM da deserto in Italia.

"Sono felicissimo di essere tornato in moto dopo l'incidente in Marocco", ha dichiarato un entusiasta Walkner, che di recente è stato coinvolto nel lavoro di pre-produzione per la Dakar 2024 presso il Red Bull Campus di Elsbethen, vicino a Salisburgo. "Mi sono piaciute le recenti sessioni di allenamento in Italia non solo per i percorsi, ma anche per il cibo".

Il 37enne veterano affronterà il Rally Dakar per la decima volta nel 2024. Il rally si terrà in Arabia Saudita per la quinta volta. La partenza avverrà il 5 gennaio. La conclusione è prevista per il 19 gennaio, dopo dodici tappe per 5.000 chilometri.

Walkner, vincitore della Dakar 2018 in Sud America, è caduto pesantemente nella penultima tappa della Dakar dello scorso anno. Allora, l'ex Campione del Mondo Motocross MX3 ed ex Campione del Mondo Rally Raid se la cavò con contusioni, distorsioni ed escoriazioni.

Sarà dura per gli assi dell'edizione 2024 della Dakar, soprattutto per le moto: il 60% del percorso dell'anno prossimo sarà di nuovo un territorio inesplorato per tutti. Per la prima volta è in programma una tappa di due giorni di oltre 600 km.