Matthias Walkner (KTM): "Super feliz com o regresso"

O herói austríaco do Dakar, Matthias Walkner, completou as suas primeiras sessões de treino intensivo na mota após o acidente em Marrocos e está ansioso pelo seu décimo Rali Dakar.

Matthias Walkner, o ás da Red Bull KTM, está a entrar na fase final de preparação para o Rali Dakar 2024. Walkner está a sentir-se bem novamente após o acidente no Rali de Marrocos no outono. O homem de Salzburgo tem trabalhado recentemente na sua velocidade e completou sessões em algumas pistas de motocross ligeiramente arenosas com a sua KTM de deserto em Itália.

"Estou muito feliz por estar de volta à mota depois da minha queda em Marrocos", disse Walkner, que esteve recentemente envolvido em trabalhos de pré-produção para o Dakar 2024 no Red Bull Campus em Elsbethen, perto de Salzburgo. "Gostei das recentes sessões de treino em Itália, não só por causa dos percursos, mas também por causa da comida."

O veterano de 37 anos vai disputar o Rali Dakar pela décima vez em 2024. O rali será agora realizado na Arábia Saudita pela quinta vez. A partida será dada a 5 de janeiro. O final está previsto para 19 de janeiro, após doze etapas que cobrem 5.000 quilómetros.

Walkner, o vencedor do Dakar de 2018 na América do Sul, sofreu um forte acidente na penúltima etapa do Dakar do ano passado. Nessa altura, o antigo Campeão do Mundo de Motocross MX3 e ex-Campeão do Mundo de Rally Raid escapou com contusões, entorses e hematomas.

A edição de 2024 do Dakar será difícil para os ases, especialmente para as motos: 60% do percurso do próximo ano será novamente território desconhecido para todos. Pela primeira vez, o programa inclui uma etapa de dois dias com mais de 600 quilómetros.