Il Rally Dakar 2024 sarà più duro e difficile



di Kay Hettich - Traduzione automatica da Tedesco

ASO

È iniziato il conto alla rovescia per la Dakar 2024 in Arabia Saudita e l'organizzatore A.S.O. ha rivelato i dettagli del percorso. La 46ª edizione sarà ancora più impegnativa e ha in serbo una novità per Matthias Walkner e i suoi colleghi.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.