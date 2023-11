O Rali Dakar 2024 será mais duro e mais difícil

O Rali Dakar tem-se realizado no estado desértico desde 2020, sendo 2024 o último ano do contrato original. No entanto, no início do ano, soube-se que o contrato seria prolongado e que o rali mais duro continuaria a realizar-se na Arábia Saudita num futuro próximo.

Para que os fãs e os participantes possam celebrar o Ano Novo em grande estilo, o prólogo da 46ª edição foi marcado para 5 de janeiro. Seguir-se-ão doze etapas que, de acordo com os organizadores, serão bastante interessantes. "A nossa tarefa é fazer com que a quinta etapa seja a mais dura do ano.

Arábia Saudita seja a mais dura desde que a corrida se realiza no Médio Oriente", avisou o diretor da prova, David Castera.

Um dos desafios é o novo formato das etapas da maratona ao longo de dois dias. Serão montados vários acampamentos paralelos ao percurso. Os participantes têm de se dirigir ao mais próximo após quatro horas e aí passar a noite. Isto tornará quase impossível para os pilotos de topo avaliarem o estado dos seus concorrentes.

O Dakar 2024 começa com o prólogo em AlUla e tem uma extensão de 7.900 quilómetros, dos quais cerca de 4.700 são etapas cronometradas. Devem ser cumpridas doze etapas, 60 por cento das quais em estradas novas. Depois de explorar o deserto do "Empty Quarter", o final será em Yanbu.

Os pilotos da categoria RallyGP terão um road book clássico em papel, enquanto a categoria Rally2 terá versões digitais. No total, inscreveram-se 137 heróis das motos, mais dez quads.

Veja a apresentação do Dakar 2024 no YouTube