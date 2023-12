Kove 450 Rally : Le prix le plus bas !

Kove concrétise son annonce et lance sur le marché une réplique de la machine d'usine disponible à la vente. Son prix fait frémir : 9500 euros, actuellement disponible en Suisse et en Italie.

Ce fut un choc : sans aucune expérience des rallyes internationaux, la marque chinoise Kove est venue au Dakar avec une moto de sa propre fabrication - et a amené les trois pilotes chinois (totalement inconnus) à l'arrivée. Voici maintenant le prochain coup de théâtre : la Kove 450 Rally est en vente en Suisse et en Italie. En Suisse, elle est vendue au prix de 8990 francs, soit près de 9500 euros au cours actuel de l'euro.

Le moteur est un monocylindre à refroidissement liquide avec deux arbres à cames en tête et les 450 cm3 prescrits par le règlement du rallye. Il développe 42 ch à 8500 tr/min et 40 Nm à 7000 tr/min, conformément à la norme Euro5. Les dimensions de l'alésage et de la course, 94,5 x 64 mm, ne diffèrent que de quelques nuances de la référence, la KTM 450 Rally Replica. Un arbre d'équilibrage réduit les vibrations et les dommages causés par les vibrations. La boîte de vitesses compte six rapports.

Le châssis se compose d'un cadre en acier à double boucle et d'un bras oscillant en aluminium. L'importateur italien propose la Kove en trois versions : High, Low et Pro. La version High est équipée à l'avant d'une fourche USD de 49 mm avec un débattement de 305 mm, la détente et la compression sont réglables. L'amortisseur central arrière agit sur le bras oscillant en aluminium via des leviers de renvoi. Le débattement est de 300 mm, la précontrainte, la détente, la compression à haute et basse vitesse sont réglables.

Pour le système de freinage avec disque de 290 à l'avant et disque de 240 à l'arrière, Nissin fournit les étriers de frein et Bosch l'ABS, qui peut être désactivé ou activé uniquement sur la roue avant. La version High a une hauteur de selle de 960 mm, Kove annonce un poids à sec de 145 kg, ce qui est crédible au vu du poids indiqué sur la fiche d'homologation suisse - 155 kg.

L'éclairage LED et l'écran TFT de 5 pouces sont de série. La version High peut être équipée d'un kit pour les compétitions.La capacité du réservoir est indiquée à 15 litres, ce qui est suffisant pour de nombreux rallyes amateurs. Pour des réservoirs plus grands, il faudra sans doute payer un supplément.

La version Low se contente d'un débattement de 260/250 mm, ce qui abaisse la hauteur de selle à 910 mm. Pour le reste, les éléments de suspension sont tout aussi élaborés.

La version Pro est affinée avec des pièces en carbone, notamment une "tour" pour fixer l'équipement de navigation. A cela s'ajoutent un amortisseur de direction, un système d'échappement en titane et le réservoir d'eau potable prescrit pour le championnat du monde des rallyes. La version Pro n'est pas homologuée pour la route, entre autres parce qu'elle n'est pas équipée de l'ABS et que le pot d'échappement est probablement trop bruyant.

Une KTM 450 Rally Replica coûte 36.000 euros. Il devrait être clair que chez Kove, on ne peut pas obtenir une moto équipée de manière équivalente pour 9500 euros. Mais peut-être n'est-on pas non plus en mesure de mettre la moto à l'épreuve comme le ferait un pilote d'usine.