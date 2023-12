Kove 450 Rally: il prezzo più alto in assoluto!

Kove mantiene il suo annuncio e lancia sul mercato una replica acquistabile della macchina di fabbrica. Il prezzo è da capogiro: 9500 euro, attualmente disponibile in Svizzera e in Italia.

È stato uno shock: senza alcuna esperienza nei rally internazionali, il marchio cinese Kove si è presentato alla Dakar con una moto autocostruita e ha portato al traguardo tutti e tre i piloti cinesi (completamente sconosciuti). Ora arriva il prossimo shock: la Kove 450 Rally è in vendita in Svizzera e in Italia. In Svizzera al prezzo di Fr. 8990, ovvero poco meno di 9500 euro al cambio attuale dell'euro.

Il motore è un monocilindrico raffreddato a liquido con due alberi a camme in testa e i 450 cc previsti dal regolamento rally. Sono previsti 42 CV a 8500 giri/min e 40 Nm a 7000 giri/min in conformità alla normativa Euro5. Le dimensioni di alesaggio e corsa, pari a 94,5 x 64 mm, differiscono solo leggermente dal modello di riferimento, la KTM 450 Rally Replica. Un albero di bilanciamento riduce le vibrazioni e i danni causati dalle vibrazioni. Il cambio è a sei marce.

La ciclistica è costituita da un telaio in acciaio a doppio anello e da un forcellone in alluminio. L'importatore italiano offre il Kove in tre versioni: High, Low e Pro. La versione High ha una forcella USD da 49 mm con 305 mm di escursione all'anteriore, con smorzamento in estensione e compressione regolabile. Il puntone centrale della sospensione posteriore agisce sul forcellone in alluminio tramite una campana. L'escursione della molla è di 300 mm e gli stadi di precarico, estensione e compressione ad alta e bassa velocità sono regolabili.

Nissin fornisce le pinze per l'impianto frenante con dischi da 290 mm all'anteriore e 240 mm al posteriore, mentre Bosch fornisce l'ABS, che può essere disattivato o attivato solo sulla ruota anteriore. La versione alta ha un'altezza della sella di 960 mm, Kove dichiara un peso a secco di 145 kg, che è credibile se si considera la specifica di peso sul certificato di omologazione svizzero - 155 kg.

L'illuminazione a LED e il display TFT da 5 pollici sono di serie. La versione High può essere aggiornata con un kit per le competizionie la capacità del serbatoio è specificata in 15 litri, sufficiente per molti raduni hobbistici. Serbatoi più grandi dovranno probabilmente essere pagati separatamente.

La versione bassa si accontenta di un'escursione delle sospensioni di 260/250 mm, che abbassa l'altezza della sella a 910 mm. Per il resto, gli elementi delle sospensioni sono altrettanto elaborati.

La versione Pro è arricchita da parti in carbonio, in particolare da una cosiddetta torre per il montaggio delle apparecchiature di navigazione. Sono presenti anche un ammortizzatore di sterzo, un sistema di scarico in titanio e il serbatoio dell'acqua potabile necessario per il Campionato del Mondo Rally. La versione Pro non è omologata per la circolazione su strada, non ha l'ABS e lo scarico è probabilmente troppo rumoroso.

Una KTM 450 Rally Replica costa 36.000 euro. Dovrebbe essere chiaro che non è possibile ottenere una moto altrettanto ben equipaggiata da Kove per 9500 euro. Ma forse non si è in grado di sottoporre la moto alle stesse sollecitazioni di un pilota ufficiale.