Kove 450 Rally: O preço absoluto!

Foi um choque: sem qualquer experiência em ralis internacionais, a marca chinesa Kove chegou ao Dakar com uma mota construída por si - e levou os três pilotos chineses (completamente desconhecidos) até à meta. Agora vem o próximo choque: a Kove 450 Rally está à venda na Suíça e em Itália. Na Suíça, ao preço de 8990 francos, ou seja, pouco menos de 9500 euros à taxa de câmbio atual do euro.

O motor é um monocilíndrico refrigerado a líquido com duas árvores de cames à cabeça e os 450 cc prescritos pelos regulamentos de rali. São previstos 42 cv às 8500 rpm e 40 Nm às 7000 rpm em conformidade com a norma Euro5. As dimensões do furo e do curso de 94,5 x 64 mm diferem apenas ligeiramente da referência, a KTM 450 Rally Replica. Um eixo balanceador reduz as vibrações e os danos causados pelas vibrações. A caixa de velocidades tem seis velocidades.

O chassis é composto por um quadro em aço de duplo circuito e um braço oscilante em alumínio. O importador italiano propõe o Kove em três versões: High, Low e Pro. A versão High tem uma forquilha USD de 49 mm com 305 mm de curso à frente, com amortecimento ajustável de recuperação e compressão. A suspensão traseira central actua sobre o braço oscilante de alumínio através de um braço de sino. O curso da mola é de 300 mm e os estágios de pré-carga, recuperação, compressão de alta e baixa velocidade são ajustáveis.

A Nissin fornece as pinças de travão para o sistema de travagem com discos de 290 mm à frente e 240 mm atrás, enquanto a Bosch fornece o ABS, que pode ser desligado ou ativado apenas na roda dianteira. A versão alta tem uma altura de assento de 960 mm, a Kove indica um peso a seco de 145 kg, o que é credível tendo em conta a especificação de peso no certificado de tipo suíço - 155 kg.

A iluminação LED e um ecrã TFT de 5 polegadas são de série. A versão High pode ser actualizada com um kit para competiçõese a capacidade do depósito é especificada em 15 litros, o que é suficiente para muitos ralis de passatempo. Os depósitos maiores terão provavelmente de ser pagos em separado.

A versão baixa tem um curso de suspensão de 260/250 mm, o que reduz a altura do assento para 910 mm. De resto, os elementos da suspensão são igualmente elaborados.

A versão Pro é reforçada com peças em carbono, nomeadamente uma torre para montagem do equipamento de navegação. Existe também um amortecedor de direção, um sistema de escape em titânio e o depósito de água potável necessário para o Campeonato Mundial de Ralis. A versão Pro não é legal para a estrada, não tem ABS e o escape é provavelmente demasiado alto.

Uma KTM 450 Rally Replica custa 36.000 euros. Deve ser claro que não se pode obter uma mota igualmente bem equipada da Kove por 9500 euros. Mas talvez não esteja em posição de exercer tanta pressão sobre a mota como um piloto de fábrica.