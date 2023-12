El drama de Matthias Walkner: fracturas abiertas y abandono del Dakar

El Rally Dakar, que también es el inicio de la temporada del Campeonato del Mundo de Rally Raid 2024, comienza dentro de un mes. Pero tendrá lugar sin Matthias Walkner, ya que el piloto oficial de KTM sufrió una grave caída en California/Estados Unidos durante los últimos preparativos antes de viajar a Arabia Saudí.

El piloto de 37 años, que ya ha tenido mucha mala suerte con las lesiones en los últimos años, se entrenó el martes y salió a dar una vuelta de inspección a un ritmo moderado; le acompañaban Sam Sunderland (GASGAS) y Toby Price (Red Bull KTM), así como Luciano y Kevin Benavides (Husqvarna y KTM). Sin embargo, en el remolino de polvo de sus compañeros de delante, el piloto de Kuchl pasó por alto una escapatoria de cinco metros de altura y se estrelló contra el talud opuesto. El impacto fue duro, las heridas masivas.

El diagnóstico inicial de los médicos que le atendieron en el Desert Regional Medical Centre de Palm Springs fue estremecedor: Múltiples fracturas, incluso abiertas, en la tibia, el peroné y el pie, así como una fractura conminuta compleja en la parte superior del tobillo izquierdo. También se sospecha de una lesión de rodilla. Walkner fue operado el mismo día y probablemente necesitará más intervenciones.

"Salimos a un ritmo moderado para recorrer nuestro circuito de entrenamiento. Como suele ocurrir en nuestro deporte, la luz es muy plana, además hay un poco de polvo levantado por los pilotos de delante y malas condiciones de contraste", dijo Walkner, describiendo la situación. "He mantenido una buena distancia con mis compañeros de equipo y he rodado a un ritmo rápido, pero no de carrera. Pasé por alto una escapada de cinco metros de altura con una pequeña contrapendiente al final del tramo llano. El impacto fue tan fuerte que me alegro de no haberme lesionado gravemente la espalda. Por desgracia, la lesión en el pie es grave y ahora tengo que prepararme para una fase de rehabilitación muy larga".

En cuanto el piloto del Red Bull KTM esté en condiciones, será trasladado al UKH Graz, en Austria. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo. Walkner será atendido in situ por su equipo KTM y un equipo de expertos del Red Bull APC de Los Ángeles.