Drame de Matthias Walkner : fractures ouvertes, abandon du Dakar

Le Rallye Dakar, qui marque également le début de la saison du Championnat du monde des rallyes-raids 2024, débute dans un mois. Mais il se déroulera sans Matthias Walkner, car le pilote d'usine KTM a été victime d'une grave chute en Californie/USA lors des derniers préparatifs avant le départ pour l'Arabie Saoudite.

Le pilote de 37 ans, qui a déjà connu de nombreuses blessures ces dernières années, s'est entraîné mardi et a effectué un tour de reconnaissance à un rythme modéré ; Sam Sunderland (GASGAS) et Toby Price (Red Bull KTM) ainsi que Luciano et Kevin Benavides (Husqvarna et KTM) étaient également présents. Mais dans la poussière soulevée par ses collègues de devant, le pilote de Kuchler n'a pas vu un arrachement de cinq mètres de haut et a percuté en plus la contre-pente. L'impact a été violent, les blessures massives.

Le premier diagnostic des médecins traitants du Desert Regional Medical Center de Palm Springs est accablant : Fractures multiples, y compris ouvertes, au tibia, au péroné et au pied, ainsi qu'une fracture comminutive complexe à la cheville supérieure gauche. Une blessure au genou est également suspectée. Walkner a été opéré le jour même, d'autres interventions seront probablement nécessaires.

"Nous sommes partis à un rythme modéré pour une visite de notre circuit d'entraînement. Comme souvent dans notre sport, la lumière est très plate, avec en plus un peu de poussière soulevée par les pilotes de devant et de mauvaises conditions de contraste", décrit Walkner. "J'ai maintenu une bonne distance avec mes coéquipiers et j'ai roulé à un rythme rapide, mais pas de course. Je n'ai pas vu un arrachement de cinq mètres de haut avec une petite contre-pente en bas du plat. L'impact a été si énorme que je suis très heureux de ne pas m'être blessé grossièrement au dos. Malheureusement, la blessure au pied est grave et je dois maintenant me préparer à une très longue période de rééducation".

Dès que le pilote Red Bull KTM sera transportable, il sera transféré en Autriche, à l'hôpital universitaire de Graz. Mais on ne sait pas encore quand. Sur place, Walkner sera pris en charge par son équipe KTM ainsi que par une équipe d'experts du Red Bull APC de Los Angeles.