Il dramma di Matthias Walkner: fratture aperte, uscita dalla Dakar

Il Rally Dakar, che è anche l'apertura della stagione del Campionato del Mondo Rally Raid 2024, inizierà tra un mese. Ma si svolgerà senza Matthias Walkner, poiché il pilota ufficiale KTM ha subito un grave incidente in California/USA durante gli ultimi preparativi prima del viaggio in Arabia Saudita.

Il 37enne, che ha già avuto molta sfortuna con gli infortuni negli ultimi anni, si è allenato martedì ed è uscito per un giro di ispezione ad andatura moderata; a lui si sono aggiunti Sam Sunderland (GASGAS) e Toby Price (Red Bull KTM), oltre a Luciano e Kevin Benavides (Husqvarna e KTM). Tuttavia, nella polvere vorticosa dei colleghi davanti, il pilota di Kuchl ha trascurato una fuga di cinque metri e si è schiantato sulla pista opposta. L'impatto è stato duro, le ferite ingenti.

La diagnosi iniziale dei medici che lo hanno curato al Desert Regional Medical Centre di Palm Springs è stata scioccante: Fratture multiple, anche aperte, alla tibia, al perone e al piede, oltre a una complessa frattura comminuta alla parte superiore della caviglia sinistra. Si sospetta anche una lesione al ginocchio. Walkner è stato operato il giorno stesso e probabilmente avrà bisogno di ulteriori interventi.

"Siamo partiti a ritmo moderato per un giro turistico del nostro circuito di allenamento. Come spesso accade nel nostro sport, la luce è molto piatta, in più c'è un po' di polvere sollevata dai corridori davanti e le condizioni di contrasto sono scarse", ha detto Walkner, descrivendo la situazione. "Ho mantenuto un buon distacco dai miei compagni di squadra e ho corso ad un ritmo veloce, ma non da gara. Ho trascurato una fuga alta cinque metri con una piccola contropendenza in fondo al tratto pianeggiante. L'impatto è stato così forte che sono molto contento di non aver subito un grave infortunio alla schiena. Purtroppo, l'infortunio al piede è grave e ora devo prepararmi a una fase di riabilitazione molto lunga".

Non appena il pilota della Red Bull KTM sarà idoneo al trasporto, sarà trasferito all'UKH Graz in Austria. Quando ciò avverrà, tuttavia, non è ancora chiaro. Walkner sarà assistito in loco dal suo team KTM e da un team di esperti del Red Bull APC di Los Angeles.