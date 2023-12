Drama em torno de Matthias Walkner: fracturas expostas, abandono do Dakar

As más notícias chegam-nos da Califórnia, onde Matthias Walkner está a completar as últimas sessões de treino antes do Dakar 2024. O piloto austríaco da Red Bull KTM teve um forte acidente e sofreu fracturas expostas.

O Rali Dakar, que é também a abertura da época do Campeonato do Mundo de Rally Raid 2024, começa dentro de um mês. Mas vai realizar-se sem Matthias Walkner, uma vez que o piloto de fábrica da KTM sofreu um grave acidente na Califórnia/EUA durante os últimos preparativos antes de viajar para a Arábia Saudita.

O piloto de 37 anos, que já teve muito azar com lesões nos últimos anos, treinou na terça-feira e fez uma volta de inspeção a um ritmo moderado, ao qual se juntaram Sam Sunderland (GASGAS) e Toby Price (Red Bull KTM), bem como Luciano e Kevin Benavides (Husqvarna e KTM). No entanto, no meio do turbilhão de poeira dos seus colegas da frente, o piloto de Kuchl passou por cima de uma fuga de cinco metros de altura e embateu na encosta oposta. O impacto foi forte e os ferimentos enormes.

O diagnóstico inicial dos médicos que o trataram no Desert Regional Medical Centre, em Palm Springs, foi chocante: Fracturas múltiplas, incluindo fracturas expostas, na tíbia, no perónio e no pé, bem como uma fratura complexa cominutiva na parte superior do tornozelo esquerdo. Suspeita-se também de uma lesão no joelho. Walkner foi operado no mesmo dia e é provável que tenha de ser submetido a outras operações.

"Partimos a um ritmo moderado para uma visita turística ao nosso circuito de treino. Como acontece muitas vezes no nosso desporto, a luz é muito fraca, há um pouco de pó levantado pelos pilotos da frente e as condições de contraste são fracas", disse Walkner, descrevendo a situação. "Mantive uma boa distância para os meus companheiros de equipa e pedalei a um ritmo rápido, mas não de corrida. Ignorei uma fuga de cinco metros de altura com um pequeno declive na parte inferior da secção plana. O impacto foi tão grande que estou muito contente por não ter sofrido uma lesão grave nas costas. Infelizmente, a lesão no pé é grave e agora tenho de me preparar para uma fase de reabilitação muito longa."

Assim que o piloto da Red Bull KTM estiver apto para o transporte, será transferido para o UKH Graz, na Áustria. No entanto, ainda não se sabe quando é que isso vai acontecer. Walkner será acompanhado no local pela sua equipa KTM e por uma equipa de especialistas da Red Bull APC em Los Angeles.