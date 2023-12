Matthias Walkner (KTM): Una caída sella el final de su carrera

Como se anunció el jueves, el ex ganador del Dakar Matthias Walkner se encuentra hospitalizado en California. El piloto de Salzburgo sufrió una fuerte caída el miércoles durante el entrenamiento del equipo oficial KTM organizado por el español Jordi Viladoms en California.

Walkner pasó por alto un saliente de cinco metros de altura y chocó fuertemente contra un talud opuesto. El piloto de 37 años se destrozó completamente la pierna izquierda. Según las primeras informaciones, sufrió múltiples fracturas, incluso abiertas, en la tibia, el peroné y el pie, así como una fractura conminuta compleja en la parte superior del tobillo izquierdo.

Según Heinz Kinigadner, asesor de KTM, Walkner tiene que temer incluso por su pierna. "Debido a la gravedad de las lesiones, esto significa el final de la carrera de Matthias. Por el momento, sin embargo, la principal prioridad de los médicos es salvarle la pierna", informó un conmocionado Kinigadner.

Desde entonces, el propio Walkner se ha presentado en la clínica de Palm Springs y ha mostrado su pierna maltratada. Incluso antes de esta lesión, había estado pensando en poner fin a su carrera en moto, y considerando la posibilidad de pasarse a las cuatro ruedas.

"Por supuesto, sería genial poder utilizar mi experiencia de nueve pruebas del Dakar más adelante en las carreras de coches", reveló Walkner en una entrevista con SPEEDWEEK.com a principios de año. "Cuando pilotas una moto, realmente tienes que hacerlo todo tú mismo, es decir, conducir y navegar. Incluso abriendo pista, cuando no hay huellas de los pilotos de delante, he adquirido mucha experiencia que me gustaría transmitir o de la que me puedo beneficiar una vez me pase a las cuatro ruedas. Y hay ejemplos de pilotos que también tuvieron éxito en un coche después de su carrera en moto".

Jutta Kleinschmidt, Peterhansel, Despres, Roma y muchos otros han mostrado el camino. Pero sólo Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel y Nani Roma han triunfado sobre dos y cuatro ruedas.

El patrocinador Red Bull tendría las conexiones necesarias con los equipos de coches, y el ganador del Dakar 2018 en motos se planteó en un principio competir en un Audi con el ocho veces ganador absoluto de la Copa del Mundo de Esquí, Marcel Hirscher, como compañero de publicidad.