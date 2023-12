Matthias Walkner (KTM) : une chute qui scelle la fin de sa carrière

La star du rallye Red Bull-KTM Matthias Walkner doit craindre pour sa jambe après un crash fatal. Selon toute vraisemblance, il ne participera plus au Dakar sur sa moto.

On a appris jeudi que l'ancien vainqueur du Dakar Matthias Walkner était hospitalisé en Californie. Le Salzbourgeois a lourdement chuté mercredi lors de l'entraînement de l'équipe d'usine KTM en Californie, organisé par l'Espagnol Jordi Viladoms.

Walkner n'a pas vu une arête de cinq mètres de haut et a percuté violemment une contre-pente. L'homme de 37 ans s'est complètement fracassé la jambe gauche. Selon les premières informations, il souffre de multiples fractures, dont certaines ouvertes, au tibia, au péroné et au pied, ainsi que d'une fracture comminutive complexe à la cheville supérieure gauche.

Selon le conseiller KTM Heinz Kinigadner, Walkner doit même craindre pour sa jambe. "Cela signifie pour Matthias la fin de sa carrière en raison de la gravité de ses blessures. Pour l'instant, les médecins doivent avant tout sauver sa jambe", a déclaré Kinigadner, sous le choc.

Entre-temps, Walkner a donné de ses nouvelles depuis la clinique de Palm Springs et a montré sa jambe gravement blessée. Avant cette blessure, il avait déjà envisagé de mettre un terme à sa carrière de motard et de passer sur quatre roues.

"Ce serait bien sûr cool si je pouvais utiliser mon expérience acquise lors de neuf Dakar pour la compétition automobile", avait déjà révélé Walkner au début de l'année dans une interview avec SPEEDWEEK.com. "En moto, tu dois vraiment tout faire toi-même, c'est-à-dire conduire et naviguer. Même en ouvrant la piste, lorsqu'il n'y a pas encore de traces de ceux qui me précèdent, j'ai acquis beaucoup d'expérience que j'aimerais transmettre ou dont je pourrai profiter lorsque je passerai aux quatre roues. Et il y a bien sûr des exemples de pilotes qui, après leur carrière de motocycliste, ont également connu le succès en voiture".

Jutta Kleinschmidt, Peterhansel, Despres, Roma et bien d'autres ont montré l'exemple. Mais seuls Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel et Nani Roma ont triomphé sur deux et quatre roues.

Le sponsor Red Bull aurait les connexions nécessaires avec les équipes automobiles, et le vainqueur du Dakar moto 2018 a même envisagé à l'origine de s'aligner dans une Audi avec l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde de ski Marcel Hirscher comme partenaire pour attirer le public.