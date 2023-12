Matthias Walkner (KTM): la caduta segna la fine della sua carriera

La star del rally Red Bull KTM Matthias Walkner deve temere per la sua gamba dopo un incidente mortale. Con ogni probabilità, non parteciperà più alla Dakar con la sua moto.

Come annunciato giovedì, l'ex vincitore della Dakar Matthias Walkner è ricoverato in ospedale in California. Il pilota salisburghese è caduto pesantemente mercoledì durante l'allenamento del team KTM organizzato dallo spagnolo Jordi Viladoms in California.

Walkner ha superato un cornicione alto cinque metri e si è schiantato violentemente contro un pendio opposto. Il 37enne si è completamente frantumato la gamba sinistra. Secondo le prime informazioni, ha riportato fratture multiple, anche aperte, alla tibia, al perone e al piede, oltre a una frattura comminuta complessa alla parte superiore della caviglia sinistra.

Secondo il consulente KTM Heinz Kinigadner, Walkner deve addirittura temere per la sua gamba. "A causa della gravità delle lesioni, questo significa la fine della carriera di Matthias. Per il momento, tuttavia, la priorità dei medici è salvare la sua gamba", ha riferito un Kinigadner sconvolto.

Lo stesso Walkner è tornato dalla clinica di Palm Springs e ha mostrato la sua gamba malridotta. Anche prima di questo infortunio, aveva pensato di porre fine alla sua carriera in moto e di passare alle quattro ruote.

"Certo, sarebbe bello se potessi usare la mia esperienza di nove eventi della Dakar in un secondo momento nelle corse in auto", ha rivelato Walkner in un'intervista a SPEEDWEEK.com all'inizio dell'anno. "Quando si guida una moto, bisogna fare davvero tutto da soli, cioè guidare e navigare. Anche quando si apre la pista, quando non ci sono tracce dei piloti davanti, ho acquisito molta esperienza che vorrei trasmettere o da cui posso trarre vantaggio una volta passato alle quattro ruote. E ci sono esempi di piloti che hanno avuto successo anche in auto dopo la loro carriera in moto".

Jutta Kleinschmidt, Peterhansel, Despres, Roma e molti altri hanno mostrato la strada. Ma solo Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel e Nani Roma hanno trionfato su due e quattro ruote.

Lo sponsor Red Bull avrebbe i collegamenti necessari con i team automobilistici, e il vincitore della Dakar 2018 in moto stava inizialmente pensando di gareggiare su un'Audi con l'otto volte vincitore della Coppa del Mondo di sci Marcel Hirscher come partner per attirare l'attenzione.